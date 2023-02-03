Мир 03 февраля 2023, 18:26 Зеленский исключил сдачу Артемовска Президент Украины Зеленский пообещал, что ВСУ не сдадут Артемовск Официальный сайт президента Украины

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ВСУ не станут сдавать Артемовск и продолжат борьбу до последнего. Как сообщило украинское издание «Страна.ua», с таким заявлением по итогам саммита Украина — Евросоюз выступил президент страны Владимир Зеленский.

«Сдавать Бахмут (украинское название Артемовска — прим. ред.) никто не будет. Будем бороться, сколько сможем», — заявил он.

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Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что ВСУ платят огромную цену за удержание Артемовска, где осталось менее 10% населения. При этом он отметил, что оставить город военные не могут. На вопрос о количестве потерь среди украинских бойцов Подоляк ответить отказался.

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Работающий в Донецкой Народной Республике военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что российские силы начали уничтожать военную технику ВСУ на улицах Артемовска. Ситуацию в городе журналист сравнил с мясорубкой, где фаршем выступила украинская армия.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что командование украинских войск откажется от дальнейшего удержания города и выведет остатки военных из города.