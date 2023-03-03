Важное 03 марта 2023, 11:06 Пригожин заявил о практически полном окружении Артемовска Пригожин: Артемовск фактически окружен российскими силами

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Российские силы на сегодняшний день фактически окружили Артемовск, заявили глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он призвал президента Украины дать старикам и совсем молодым украинцам, которых руководство ВСУ кидает для обороны города, покинуть населенный пункт.

Видеообращение Пригожина опубликовал в Telegram-канале бывший представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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«Я обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Уважаемый Владимир Александрович, подразделения ЧВК „Вагнер“ практически окружили Бахмут (украинское название Артемовска — прим. ред.), осталась одна дорога, клещи сжимаются», — сказал основатель частной военной компании.

Он отметил: если раньше «вагнеровцам» противостояла профессиональная украинская армия, то сейчас они видят все больше стариков и детей.

«Они бьются, но жизнь их под Бахмутом коротка — день-два. Дайте им возможность покинуть город. Город фактически окружен», — заключил Пригожин.

После этого на видео показали нескольких пленных: среди них был совсем пожилой человек и два молодых парня, которые попросили Зеленского дать им возможность вернуться к их семьям.