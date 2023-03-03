03 марта 2023, 09:44
Часть украинских войск получила приказ немедленно покинуть Артемовск
Командир подразделения ВСУ сообщил, что получил приказ немедленно покинуть Артемовск
Часть украинских военных в Артемовске получила приказ командования немедленно покинуть город. Об этом в Telegram-канале рассказал командир одного из подразделений с позывным Мадьяр.
«Мы выполняем приказ, только и всего. Прошлой ночью нам поступило боевое распоряжение немедленно отступить из Артемовска. Мы пробыли здесь 110 боевых дежурств, но обсуждать приказ не будем», — сообщил он.
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Днем ранее в Сети появилась информация, что украинские боевики в Артемовске отказались выполнять приказы офиса президента Владимира Зеленского. Солдаты начали беспорядочное отступление со своих позиций, не желая попасть в «котел».
Также появлялись сведения, что каждый день ВСУ теряют в Артемовске до двух рот личного состава. Такая тенденция ведет к тому, что за неделю армия Украины лишится до батальона.
Российский дипломат Константин Гаврилов отмечал, что кольцо окружения вокруг Артемовска замкнется в ближайшее время.
ДНР
Артемовск
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