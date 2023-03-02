Мир 02 марта 2023, 21:42 Ворон ворону око не выклюет. Украинские депутаты воруют вместе с американцами Украинский политик Олейник заявил, что президентских выборов на Украине не будет freepik

Читать 360tv в

Депутаты Верховной рады получили надбавки, которые вдвое увеличили их и так немаленькие оклады. Заботы простых украинцев никого не интересуют, все заняты воровством при участи американских политиков. Надежды на смену власти все призрачней: президентских выборов на Украине постараются не допустить.

Прибавка к зарплате

Украинские депутаты Верховной рады получили 100% прибавку к окладу. В январе средняя выплата 396 из 415 депутатов составила 48 800 гривен (около 100 тысяч рублей). Помимо зарплаты, эта сумма включает надбавку, выплаты за почетные звания и ученые степени, отпускные, больничные и командировочные, рассказал Telegram-канал «Украина сегодня».

Реклама

Рекордсменом по выплатам стал председатель парламента Руслан Стефанчук — ему начислили 78 900 гривен (более 160 тысяч рублей). На втором месте — коллега Стефанчука по партии «Слуга народа» Александр Мережко, который заработал почти на 10 тысяч меньше коллеги.

Руслан Стефанчук во время выступления в Европарламенте, 2022 год / Викимедиа

Средняя зарплата простых украинцев не превышает 15-17 тысяч гривен (около 30-35 тысяч рублей). При этом у силовиков снимают надбавки, а военные утверждают, что им приходится за свои деньги ремонтировать автомобили, покупать бензин и обмундирование, сообщил Telegram-канал «Наблюдатель».

«Крыши» игорного бизнеса

Жить на одну зарплату украинские депутаты не намерены. Аналитики уверены, что многие из них покрывают игорный бизнес. Общий оборот в этой сфере в 2022 году достиг 180 миллиардов гривен, а налогов уплачено всего 730 миллионов налогов, написал Telegram-канал «Резидент».

Бюджет не получил 15-20 миллиардов гривен благодаря подмене платежных документов, шельмовству с проведением платежей, созданию сайтов-зеркал. Нелегальный объем средств превышает 54 миллиарда в украинской валюте.

Эти деньги выводят на зарплаты в конвертах и другие теневые нужды. В сделках задействовали девять банков. Сейчас Нацбанк Украины начал их проверять, однако сомнительно, что это как-то негативно отразится на депутатах Верховной рады.

РИА «Новости»

Птенцы Сороса

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в разговоре с «360» отметил, что депутатов неоднократно критиковали за слишком большие зарплаты. Однако настолько масштабных повышений окладов еще не было.

До переворота 2014 года люди жили небогато, но достаток был: бизнес развивался, какие-то экономические улучшения. Сегодня большинство украинцев оказались в нищете. Зато слуги народа, как любят называть себя депутаты перед выборами, живут лучше хозяев. Владимир Олейник политик, заслуженный юрист Украины, экс-депутат Верховной рады

Политик пояснил — депутатов элементарно купили. Практически весь состав нынешнего парламента Украины независимо от партийной принадлежности — выходцы из «гнезда» американского миллиардера Джорджа Сороса и так или иначе связаны с его фондом «Возрождение».

Джордж Сорос / РИА «Новости»

По словам Олейника, украинская власть щедро платит за верность и преданность, не забывая отсекать парламентариев от других источников доходов. При этом зарплата у президента Украины Владимира Зеленского — лишь тысяча долларов, ниже чем у министров и депутатов.

«Вопрос возникает: какой же у него интерес? Журналисты, которые занимаются расследованиями, говорят, что он мародерничает, как и вся его команда. Сегодня Зеленский „стоит“ где-то под миллиард долларов, а может быть, и больше», — сказал политик.

Американцев это положение дел устраивает, отметил Олейник. Они дают своим украинским клевретам различные льготы, возможность протекционировать бизнес и так далее. Словом, кормят, чтобы те не кусали руку хозяина.

Выборов президента не будет

Олейник усомнился, что нынешней осенью на Украине состоятся президентские выборы. Скорее всего, правительство Зеленского постарается обойти эту конституционную норму, прикрывшись вооруженным конфликтом с Россией.

Зеленскому это выгодно. Сегодня он имеет монополию на парламент и суды. Но американцев не устраивает эта форма управления, они давно уже поняли, что лучше не связываться с диктатором — сукиным сыном, даже если он их сукин сын: они, бывает, сходят с ума. Владимир Олейник

Западное руководство хочет перезагрузить украинский парламент: добавить другие партии, ввести Сергея Притулу, Алексея Арестовича, которые уже будут ориентированы на США.

«Нынешний президент Украины это понимает. Народ ненавидит его партию „Слуга народа“, как, впрочем, и всех остальных политиков. Люди видят, как они жируют в тяжелое для страны время, как ведут себя, свободно ездят за границу», — подчеркнул Олейник.

РИА «Новости»

Воруют вместе с США

Воровство на Украине давно ведется в партнерском формате: власти страны делают это на пару с западными подельниками, уверил Олейник. Прекрасное тому подтверждение — скандал с Министерством обороны, которое попалось на завышенных закупках продуктов.

«Чем эта история закончилась? Приехал президент США Джо Байден, пожал руку министру обороны Украины Алексею Резникову. Не исключаю, что в этой афере участвовал и Хантер Байден, но уже не так глупо, как раньше», — сказал политик.

Трудно поверить, будто украинские коррупционеры, получая от Запада огромные суммы денег и оружие, не делятся с американцами, отметил политик. Иначе их бы давно призвали к ответу.

«Ворон ворону око не выклюет. И госсекретарь США Энтони Блинкен, и его зам по политическим вопросам Виктория Нуланд — все они в доле. Поэтому американцы дают украинцам воровать, но придерживают. Тем более, сейчас грядет ревизия: республиканцы США требуют отчета», — сказал Олейник.