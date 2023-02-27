Мир 27 февраля 2023, 00:24 Зеленский снял с поста командующего операцией объединенных сил в Донбассе Зеленский снял с поста командующего силовой операцией Киева в Донбассе Москалева РИА «Новости»

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Эдуард Москалев лишился должности командующего так называемой силовой операцией Киева в Донбассе. Приказ об этом подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ опубликовали на официальном сайте главы государства.

Москалев командовал операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе с марта 2022 года. На этом посту он сменил Александра Павлюка.

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Стремление Зеленского достичь безграничной власти грозит серьезными проблемами, считает бывший советник главы офиса президента Алексей Арестович. Диктатор всегда погибает, заявил он.

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Арестович отметил, что на Украине набирает обороты идейный конфликт. Он предостерег украинцев от выбора дальнейшего развития в качестве закрытой и моноэтничной страны, это помешает процветанию.

Зеленский считает, что «возвращение» Крыма поспособствует установлению мира на Украине, об этом сообщило НСН. Однако американские «хозяева» Киева не спешат поддержать амбиции украинского президента. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не смог дать точного ответа на вопрос о крымских планах Зеленского. Об этом написало ИА Nation News.