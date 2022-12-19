Спецоперация 19 декабря 2022, 16:25 НАТО готовится вступить в конфликт, пока ВСУ бьют по мирным городам. России нужно действовать жестче Политолог Михайлов заявил, что в спецоперации не будет новогоднего перемирия РИА «Новости»

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Украинские военные продолжают активно обстреливать приграничные и новые территории России. Западная пресса при этом пророчит открытое вступление НАТО в конфликт. «360» узнал, будет ли ужесточение конфронтации и что нужно, чтобы прилеты в Донбассе и на Белгородчине прекратились.

Обстрелы Белгорода

Во время обстрелов 18 декабря пострадали 10 человек, один погиб, заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Сначала под удар попала местная птицефабрика: там осколком снаряда убило одного рабочего, который приехал из Тамбовской области на строительство цеха.

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Троих раненых госпитализировали, семь человек остались на амбулаторном лечении. Затем ВСУ обстреляли Краснояружский район — пострадали два местных жителя. Только за 18 декабря в результате украинских атак повреждено почти 100 жилых и промышленных построек и автомобилей в регионе.

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Днем 19-го числа обстрелы Белгородской области продолжились. После одного из ударов в Шебекинском районе нарушилось электроснабжение, без света остались около 14 тысяч человек. Аварийные службы работают над устранением последствий.

При этом накануне жители Белгорода впервые получили сообщения об обстреле города по СМС, им рекомендовали спрятаться в убежищах или подвалах. Губернатор, по данным ТАСС, поручил пересмотреть работу оповещения, так как сообщения поступили слишком поздно — спустя полтора часа после обстрела. В некоторых районах города укрытия вообще оказались заперты.

Удары по Донецку

Также в выходные, 17–18 декабря, ВСУ обстреляли Донецк. Целями в очередной раз стали объекты гражданской инфраструктуры, среди прочего сильно пострадал стадион «Олимпийский». Украинские военные били по центральным районам города — Ворошиловскому, Куйбышевскому и Киевскому.

Один из ударов пришелся по крупнейшей донецкой областной клинической больнице имени Калинина. Снаряды попали в корпус № 6, где располагались отделение сосудистой хирургии, нейрохирургическое отделение и реанимация. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подчеркнул, что там находилось и детское онкохирургическое отделение.

Из-за обстрела в медучреждении начался пожар, один человек получил тяжелые травмы и умер, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Всех пациентов больницы переведут в уцелевшие корпуса и палаты.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин показал кадры последствий прилетов по администрации города. Под ударом оказались окрестности Крытого рынка, табачной фабрики в Буденновском районе, Донецкого национального университета, бизнес-центр на улице Артема и другие мирные объекты. Жителям посоветовали не выходить из укрытий без необходимости.

ВСУ 19 декабря выпустили несколько снарядов по Горловке. А в ЛНР от обстрелов украинских военных пострадал населенный пункт Ясиноватая.

Украина перешла все красные линии

Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов заявил «360», что, по его мнению, все красные черты конфликта давно пройдены, так как ВСУ наносят удары по территориям России, нападают на объекты вглубь страны.

«Россия на это должна отвечать очень жестко. Они бьют по нашим городам — не бьют по инфраструктуре, они бьют по Донецку, по Курску именно с целью уничтожить как можно больше мирного населения. Мы занимаем более гуманную позицию, хотя, на мой взгляд, могли бы уже тоже где-то ужесточить свои методы ведения боевых действий», — объяснил он.

В свете этих событий о новогоднем перемирии говорить не приходится — его могут рассмотреть как слабость или гуманитарный шаг, считает политолог. Он уверен, что России нужно переходить к более жестким и кардинальным мерам.

Думаю, эту ситуацию можно использовать для достижения собственных целей по национальной безопасности, и я сомневаюсь, что будет новогоднее перемирие. Евгений Михайлов

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов добавил, что обстрелы российских территорий объясняются напряженной обстановкой на фронте и отсутствием на границе буферной зоны, которая отодвинула бы зону боевых действий. Но поступать так же, как украинские военнослужащие, по мнению эксперта, Россия не может.

«Использовать методы тотальной зачистки и уничтожения инфраструктуры мы не можем по целому ряду причин. Поэтому нам приходится выдерживать и такие атаки противника, которые периодически попадают не только на присоединенные территории, но и конкретно на территории, входившие в Российскую Федерацию еще до референдумов», — сказал он.

Российские военные между тем работают на уничтожение украинской техники и боеприпасов, а Запад все менее охотно предоставляет Киеву какую-либо помощь.

«Думаю, всю зиму будет идти работа по утилизации основных типов вооружения, которые были поставлены на Украину с Запада. Уже к весне ей будет нечем воевать, и мы услышим какие-то переговорные предложения с их стороны, на мой взгляд», — допустил Михайлов.

Сейчас перед Россией, по мнению собеседника «360», стоит задача освободить Донбасс от присутствия киевского режима, и российские вооруженные силы все для этого делают. Когда это произойдет, закончатся и обстрелы приграничных территорий, ведь у Украины не будет физической возможности наносить такие удары.

«Сейчас идет наступление в западном направлении Бахмута, и дальше, предположительно, оно пойдет в направлении Славянска и Краматорска. Оборонительная линия ВСУ, которая выстроена от севера ДНР до юго-западных границ вплоть до Авдеевки и южнее, должна быть уничтожена», — сказал эксперт.

РИА «Новости»

Запад готовится к войне?

Скоро к конфликту может напрямую подключиться НАТО, написало французское издание Boulevard Voltaire. СМИ напомнило, как генсек Альянса Йенс Столтенберг подтверждал, что боевые действия на Украине могут привести к войне НАТО с Россией. Что для этого должно произойти, он не уточнял. Автор статьи предположил, что успешное российское наступление может стать поводом для США и союзников, чтобы войти на территорию Украины и удержать хотя бы ее западную часть.

По словам Михайлова, предпосылки того, что Альянс готовится к длинной войне, есть. Он также допустил, что военно-политический блок под давлением США будет вынужден вступить в конфронтацию с Россией.

«Хотя тут же мы наблюдаем, что где-то риторика смягчается, лидеры европейских стран прекрасно понимают, чем санкции грозят самой Европе. Но, судя по увеличивающемуся количеству наемников на стороне Украины, все идет к утяжелению конфликта, так как Запад все больше втягивается в конфликт», — сказал он.

Тем не менее подобная риторика иностранной прессы может быть лишь попыткой воодушевить украинских политиков и народ «виртуальными перемогами», добавил эксперт.

На самом деле никто не будет ничем помогать Украине, кроме как поставками оружия, потому что это в том числе накачка собственных оборонно-промышленных комплексов, взаимовыгодная поддержка. Александр Михайлов

Спасти Украину может новый Майдан, во время которого будут свергнуты нынешние нелегитимные власти.

«Возможно, энергетический коллапс хоть как-то напомнит украинцам о том, что они всегда свои главные вопросы решали на Майдане. Так пусть выходят на Майдан и гонят эту власть. И предложат для переговоров какого-то нормального, вменяемого политика, который сможет от лица Украины выступить и что-то подписать», — заключил Михайлов.