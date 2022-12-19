Происшествия 19 декабря 2022, 09:42 Появились фото последствий новой атаки ВСУ на жилые кварталы Донецка Мэр Донецка Кулемзин опубликовал фото последствий обстрелов города со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Фото последствий обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны ВСУ появились в официальном Telegram-канале мэра города Алексея Кулемзина. На опубликованных кадрах можно видеть разрушения на улице Челюскинцев, возле Крытого рынка.

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На проспекте Ватутина снаряд ВСУ попал в крышу здания. Получил повреждения бизнес-центр Sky Сity на улице Артема.

Разрушения в результате атаки со стороны украинских военных зафиксировали и в других районах города. Кулемзин показал кадры повреждений на РСК «Олимпийский» и корпуса № 8 ДонНУ на улице Челюскинцев в Киевском районе Донецка.

Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется. Утром ВСУ снова открыли огонь по жилым кварталам города. Жителей призвали быть осторожными и не выходить на улицу.

Накануне, 18 декабря, ВСУ обстреляли больницу в Донецке. Снаряды попали в шестой и седьмой корпуса. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об одном погибшем и множестве пострадавших, среди них пациенты, которые находились в состоянии средней тяжести.