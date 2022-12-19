19 декабря 2022, 09:42
Появились фото последствий новой атаки ВСУ на жилые кварталы Донецка
Мэр Донецка Кулемзин опубликовал фото последствий обстрелов города со стороны ВСУ
Фото последствий обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны ВСУ появились в официальном Telegram-канале мэра города Алексея Кулемзина. На опубликованных кадрах можно видеть разрушения на улице Челюскинцев, возле Крытого рынка.
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На проспекте Ватутина снаряд ВСУ попал в крышу здания. Получил повреждения бизнес-центр Sky Сity на улице Артема.
Разрушения в результате атаки со стороны украинских военных зафиксировали и в других районах города. Кулемзин показал кадры повреждений на РСК «Олимпийский» и корпуса № 8 ДонНУ на улице Челюскинцев в Киевском районе Донецка.
Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется. Утром ВСУ снова открыли огонь по жилым кварталам города. Жителей призвали быть осторожными и не выходить на улицу.
Накануне, 18 декабря, ВСУ обстреляли больницу в Донецке. Снаряды попали в шестой и седьмой корпуса. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об одном погибшем и множестве пострадавших, среди них пациенты, которые находились в состоянии средней тяжести.
ДНР
ВСУ
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