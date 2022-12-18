18 декабря 2022, 21:57
«Пока мир празднует победу Аргентины». Рогов рассказал об обстрелах детского отделения больницы в Донецке
Рогов: пока мир празднует победу Аргентины, ВСУ обстреляли детское отделение больницы
Снаряды, выпущенные ВСУ, попали в детское и онкохиругическое отделение Областной клинической больницы имени Калинина в Донецке, сообщил в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Пока мир празднует победу Аргентины, террористы УГИЛ прицельно попали в шестой корпус больницы Калинина — детскую и онкохирургию. Много раненых», — написал он.
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Украинские военные обстреляли Донецк вечером 18 декабря. Под огнем оказалась больница, там начался пожар.
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Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате пожара много раненых. Медики и пациенты эвакуированы из пострадавшего здания. Среди персонала больницы пострадавших нет.
Местные жители рассказали о прилетах украинских снарядов не только в район больницы, но и на площадь Ленина и улицу Постышева.
Специальная военная операция РФ на Украине
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