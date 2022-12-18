Спецоперация 18 декабря 2022, 21:57 «Пока мир празднует победу Аргентины». Рогов рассказал об обстрелах детского отделения больницы в Донецке Рогов: пока мир празднует победу Аргентины, ВСУ обстреляли детское отделение больницы Telegram

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Снаряды, выпущенные ВСУ, попали в детское и онкохиругическое отделение Областной клинической больницы имени Калинина в Донецке, сообщил в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Пока мир празднует победу Аргентины, террористы УГИЛ прицельно попали в шестой корпус больницы Калинина — детскую и онкохирургию. Много раненых», — написал он.

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Украинские военные обстреляли Донецк вечером 18 декабря. Под огнем оказалась больница, там начался пожар.

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Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате пожара много раненых. Медики и пациенты эвакуированы из пострадавшего здания. Среди персонала больницы пострадавших нет.

Местные жители рассказали о прилетах украинских снарядов не только в район больницы, но и на площадь Ленина и улицу Постышева.