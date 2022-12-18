Спецоперация 18 декабря 2022, 23:46 Снаряд от украинской реактивной установки попал в жилой дом в Донецке Украинский снаряд повредил две квартиры в жилом доме в Ворошиловском районе Донецка РИА «Новости»

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Снаряд от украинской РСЗО попал в жилой многоквартирный дом, расположенный на проспекте Ватутина в Донецке. Он повредил две квартиры, сообщило РИА «Новости». Этот обстрел города со стороны ВСУ стал третим за день.

Жилец одной из поврежденных квартир рассказал, что во время обстрела находился в спальне. Та комната не пострадала, а на кухне прорвало трубу.

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«А потом как зашел на кухню, тут вообще ничего не было видно, все стояло в пыли штукатурной… ужасно, конечно», — пожаловался мужчина.

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В доме повреждено водоснабжение, подтоплены соседние квартиры на нижних этажах. Днем 18 декабря украинские военные неоднократно наносили удары по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка.

Ранее сообщалось об обстреле детского и онкохиругического отделения Областной клинической больницы имени Калинина. Медиков и пациентов учреждения здравоохранения пришлось эвакуировать, поскольку начался пожар.