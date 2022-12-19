Общество 19 декабря 2022, 07:49 Украинские боевики обстреляли Горловку и Донецк СЦКК ДНР: украинские военные нанесли удары по Горловке и Донецку РИА «Новости»

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Украинские военные в очередной раз обстреляли Горловку и Донецк. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совместного центра контроля и координации огня в Telegram-канале.

По Горловке националисты выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров со стороны населенных пунктов Дружба и Дзержинск, под огнем оказались Калининский и Никитовский районы города.

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В направлении Киевского района Донецка со стороны Орловки украинские военные выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

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В воскресенье, 18 декабря, украинские военнослужащие также нанесли удар по Донецку. Снаряды попали по корпусу больницы имени Калинина, начался пожар. Мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что пациентов заведения переведут в уцелевшие палаты.

Кроме того, ракеты ВСУ повредили две квартиры в Ворошиловском районе Донецка, жители не пострадали.