19 декабря 2022, 02:27
Прооперированный ребенок чуть не погиб во время обстрела донецкой больницы
РИА «Новости»: мать отвела свою 9-летнюю дочь в подвал во время обстрела донецкой больницы
Мама девятилетней девочки, которая недавно перенесла операцию в больнице имени Калинина в Донецке, рассказала РИА «Новости», как спасала своего ребенка во время украинского обстрела.
Женщина рассказала, что ее дочь перенесла операцию на голове всего два дня назад. В момент попадания снаряда в одну из палат она вместе с девочкой находилась недалеко от нее.
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«В окно увидела вспышку, [услышала] грохот. А потом еще один был мощный взрыв, стекла задрожали, мы прятались подушками. <…> Она подскочила с испугу на ноги и говорит, что нас не спасут», — поделилась она.
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Тогда женщина приняла решение спуститься вместе с дочерью в подвал.
ВСУ обстреляли больницу в Донецке 18 декабря. Зафиксировали три прямых попадания в шестой и седьмой корпуса. После этого начался пожар. Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал об одном погибшем, получившем тяжелые травы во время атаки, и множестве пострадавших, среди которых есть пациенты средней тяжести.
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