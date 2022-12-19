Происшествия 19 декабря 2022, 02:27 Прооперированный ребенок чуть не погиб во время обстрела донецкой больницы РИА «Новости»: мать отвела свою 9-летнюю дочь в подвал во время обстрела донецкой больницы Telegram

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Мама девятилетней девочки, которая недавно перенесла операцию в больнице имени Калинина в Донецке, рассказала РИА «Новости», как спасала своего ребенка во время украинского обстрела.

Женщина рассказала, что ее дочь перенесла операцию на голове всего два дня назад. В момент попадания снаряда в одну из палат она вместе с девочкой находилась недалеко от нее.

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«В окно увидела вспышку, [услышала] грохот. А потом еще один был мощный взрыв, стекла задрожали, мы прятались подушками. <…> Она подскочила с испугу на ноги и говорит, что нас не спасут», — поделилась она.

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Тогда женщина приняла решение спуститься вместе с дочерью в подвал.

ВСУ обстреляли больницу в Донецке 18 декабря. Зафиксировали три прямых попадания в шестой и седьмой корпуса. После этого начался пожар. Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал об одном погибшем, получившем тяжелые травы во время атаки, и множестве пострадавших, среди которых есть пациенты средней тяжести.