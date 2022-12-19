19 декабря 2022, 10:27
ВСУ выпустили шесть снарядов по Ясиноватой из реактивной системы залпового огня
СЦКК: ВСУ обстреляли из РСЗО город Ясиноватую в ДНР
Вооруженные силы Украины нанесли удар по Ясиноватой из реактивной системы залпового огня. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).
«В 09:15 по населенному пункту Ясиноватая выпустили шесть ракет из РСЗО», — уточнили в ведомстве.
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Ранее украинские военные обстреляли населенный пункт Александровка тремя снарядами калибром 152 миллиметра. В 09:30 зафиксировали обстрел в направлении Курахово и Харцызска ракетами РСЗО HIMARS.
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Кроме того, три снаряда упали в Киевском районе Донецка. В 09:55 ВСУ вели огонь в направлении населенных пунктов Орловка и Макеевка в Червоногвардейском районе снарядами натовского калибра 155 миллиметров.
В воскресенье, 18 декабря, ВСУ за 10 минут выпустили 40 ракет из «Града» по Донецку.
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