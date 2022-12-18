18 декабря 2022, 22:29
Скончался пострадавший при обстреле больницы в Донецке
Врио главы ДНР Пушилин: при обстреле больницы в Донецке погиб один человек
Получивший тяжелые ранения при обстреле шестого корпуса больницы имени Калинина в Донецке скончался. Об этом в Telegram-канале написал врио главы ДНР Денис Пущилин.
По его словам, погибший получил черепно-мозговую и торакальную травмы.
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«Приношу искренние соболезнования близким и родным погибшего», — написал Пушилин.
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Атаки на Донецк не прекращаются весь день. В результате вечернего обстрела несколько снарядов попали в городскую больницу. Как рассказал ТАСС главный врач лечебного заведения Иван Плахотников, было зафиксировано три прямых попадания в шестой и седьмой корпуса.
После этого в больнице начался пожар. Однако огонь быстро ликвидировали.
Пациентов не будут эвакуировать за пределы корпусов, их переведут в уцелевшие палаты.
Мэр города Алексей Кулемзин также сообщил о множестве пострадавших. Есть среди них пациенты средней тяжести. Медперсонал не пострадал.
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Донецк
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