Происшествия 18 декабря 2022, 22:29 Скончался пострадавший при обстреле больницы в Донецке Врио главы ДНР Пушилин: при обстреле больницы в Донецке погиб один человек Telegram

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Получивший тяжелые ранения при обстреле шестого корпуса больницы имени Калинина в Донецке скончался. Об этом в Telegram-канале написал врио главы ДНР Денис Пущилин.

По его словам, погибший получил черепно-мозговую и торакальную травмы.

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«Приношу искренние соболезнования близким и родным погибшего», — написал Пушилин.

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Атаки на Донецк не прекращаются весь день. В результате вечернего обстрела несколько снарядов попали в городскую больницу. Как рассказал ТАСС главный врач лечебного заведения Иван Плахотников, было зафиксировано три прямых попадания в шестой и седьмой корпуса.

После этого в больнице начался пожар. Однако огонь быстро ликвидировали.

Пациентов не будут эвакуировать за пределы корпусов, их переведут в уцелевшие палаты.

Мэр города Алексей Кулемзин также сообщил о множестве пострадавших. Есть среди них пациенты средней тяжести. Медперсонал не пострадал.