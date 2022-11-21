Спецоперация 21 ноября 2022, 15:35 Расстрел пленных в Макеевке попытались повесить на Россию. Мир боится обвинять Украину Политолог Михайлов: российских пленных расстреляли для устрашения солдат ВСУ Кадры из видео с расстрелом ВСУ российских военнопленных / Telegram

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Россия потребовала от международного сообщества и Украины расследовать расстрел военнопленных солдатами ВСУ. Однако это почти безнадежно: хотя американские журналисты подтвердили подлинность видео с убийством безоружных людей, осуждать украинцев без позволения США никто не решится. Украинские «эксперты» вовсе завили, что видеозапись — российская провокация.

Подлинность расстрела подтвердили

Американские СМИ подтвердили, что видеокадры с расстрелом 11 российских солдат, опубликованные ранее в Сети, подлинные. Сравнение со спутниковыми снимками показало, что расправа ВСУ над пленными произошла в Макеевке (населенный пункт в Луганской Народной Республике).

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Запись показали медэксперту. Он рассказал, что военнопленные лежали на земле, руки либо были вытянуты, либо находились за головой. Никто не пытался оказать им помощь или поднять. Украинские солдаты просто расстреляли безоружных и там же их бросили.

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Российские политики потребовали от мировой общественности осудить преступление ВСУ. Направлены обращения в ООН и Международный комитет Красного Креста. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Стандартная реакция Украины

Украинская сторона пообещала провести проверку. Однако вице-премьер по вопросам интеграции с Евросоюзом Ольга Стефанишина сразу заявила, что сомневается в доказательствах вины солдат ВСУ.

По словам чиновницы, украинские бойцы имеют обратный приказ: захватывать в плен как можно больше военных для будущего обмена с Россией, потому они не заинтересованы в показательных расстрелах.

Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец утверждает, что россияне сами виноваты в том, что их расстреляли. Якобы они совершили военное преступление, симулировав сдачу в плен, а ВСУ пришлось защищаться, сообщило «Новое издание».

После таких сентенций становится понятно, что украинская сторона не намерена искать виновных. Но все еще неясно, кто и с какой целью снял ролик с расстрелом безоружных людей и загрузил его в интернет.

ВСУ хотят напугать своих

Директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в разговоре с «360» отметил, что сейчас сложно понять целесообразность показа видео с расстрелом российских военнопленных.

Вооруженные силы Украины практически превратились в зверей. Нацбатальоны не стесняясь расстреливают солдат, пытавшихся сбежать с линии фронта или просто не желающих воевать. Их ставят перед строем и расстреливают Евгений Михайлов.

Все эти факты неоднократно подтверждались, подчеркнул политолог: украинцы действительно своих не жалеют. Поэтому можно предположить, что запись расстрела сделана в том числе для устрашения собственных военных.

Россия всегда соблюдала международные нормы, добавил Михайлов: пленных кормят, одевают, потом обменивают. Легко предположить, что жестокость со стороны ВСУ может дать основание российским военным меньше брать в плен вэсэушников.

Надеяться только на себя

Остается вопрос: отреагирует ли мировое сообщество на очередное военное преступление украинцев? В международной прессе раздаются лишь редкие голоса с осуждением, однако все равно в итоге «во всем виновата Россия».

Никаких показательных расследований по факту расстрела военных не будет. Покричат и успокоятся. Пока США управляют всеми международными институтами, которые могут вынести какие-то вердикты, и заинтересованы в поддержке Киева, осуждения действий украинских военных мы не дождемся Евгений Михайлов.

Заявления украинской стороны о намерении расследовать этот случай тоже не вызывают доверия. Тем более что появились утверждения о том, что ролик с расстрелом намеренно сфабрикован российской стороной, отметил Михайлов.

«Поэтому надеяться больше нужно на свои силы. Единственное, что можно сделать, — успешно завершить специальную военную операцию, добиться всех поставленных задач. После этого те, кто стоит за Украиной, будут вынуждены сесть за стол переговоров», — сказал собеседник «360».

Он добавил, что после победы российских солдат мировое сообщество будет вынуждено признать преступления Украины. Но пока на нее делают ставки США и НАТО, киевский режим будут защищать, так как сами не рискуют вступать в открытое противостояние с Россией.