Спецоперация 20 ноября 2022, 18:10 Украина обещала «посмотреть» видео с расстрелом российских военнопленных Вице-премьер по интеграции с ЕС Стефанишина: Украина проверит видео с расстрелом пленных РИА «Новости»

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Силовые ведомства Украины проверят видео с расстрелом российских военнопленных на наличие состава военного преступления. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Ольга Стефанишина, передал телеканал CNBC.

«Конечно, украинские власти проведут расследование этого видео», — сказала она на полях форума в канадском Галифаксе.

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Стефанишина добавила, что результаты проверки вряд ли смогут выступить доказательством обвинений со стороны России. Она также заявила, что вооруженные силы Украины не заинтересованы в «казнях», так как им приказано брать «как можно больше военнопленных» для будущего обмена Россией. Она заверила, что Украина позволяет провести по этому вопросу международное расследование.

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Министерство обороны России заявило о расстреле украинскими военными пленных российских солдат. В МИД потребовали от мирового сообщества осудить это преступление и провести тщательное расследование. Соответствующее письмо Россия направила генсеку ООН Россия Антониу Гуттеришу. Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев высказал мнение, что украинских военных нужно покарать.