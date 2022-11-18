Мир 18 ноября 2022, 18:44 Омбудсмен ДНР потребовала от ООН и Красного Креста должной реакции на факт расправы над российскими пленными Омбудсмен ДНР Морозова ожидает от ООН объективной оценки видео с убийством пленных РИА «Новости»

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Омбудсмен ДНР Дарья Морозова написала обращения в ООН и Международный комитет Красного Креста по факту публикации видеосвидетельств массовой расправы украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными в Макеевке. Ее слова привел ТАСС.

«Ожидаю объективного разбирательства. В случае если подлинность съемки будет подтверждена, мы требуем должной реакции международного правозащитного сообщества на вопиющее военное преступление, совершенное представителями Вооруженных формирований Украины», — сказала Морозова.

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Она добавила, что комментировать видео казни сдавшихся в плен солдат очень сложно.

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Об опубликованных кадрах расправы ВСУ над военнопленными из РФ сообщило 18 ноября Минобороны РФ. В министерстве рассказали, что убито более 10 солдат. В ведомстве подчеркнули, что несмотря на это сдавшиеся на этой неделе в плен украинские военнослужащие содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ вычислили и поразили место производства ракетного оружия для украинских подразделений. Российским войскам также удалось уничтожить арсенал импортного артиллерийского вооружения, которое ВСУ поставили западные страны.