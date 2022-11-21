Мир 21 ноября 2022, 02:21 NYT подтвердила вину ВСУ в убийстве пленных российских военных Unsplash

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Американская газета The New York Times подтвердила вину украинских солдат в расстреле пленных российских военных. Появившееся в Сети видео свидетельствует о военном преступлении.

Медицинский советник организации «Врачи за права человека» доктор Рохини Хаар в интервью изданию заявила, что сдавшиеся в плен военные считаются выведенными из строя. Но украинские солдаты стреляли в безоружных, и там же их бросили.

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Ранее Россия направила официальное письмо генсеку ООН Антониу Гуттеришу о жестоком обращении украинских солдат с российскими военнопленными. Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что дипломаты будут указывать Западу на преступления Киева и ВСУ.

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На Украине отреагировали на обвинения России. Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Ольга Стефанишина отметила, что власти проверят видео с расстрелом пленных. В ООН также пообещали изучить кадры с убийством российских военных.