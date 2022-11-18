Спецоперация 18 ноября 2022, 19:56 СК возбудил уголовное дело по факту расстрела российских военных боевиками ВСУ СК РФ возбудил уголовное дело из-за массового расстрела ВСУ российских военнопленных РИА «Новости»

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Возбуждено уголовное дело по факту массового расстрела украинскими боевиками российских военнопленных. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram-канале.

Поводом для инициирования дела стало видео, распространившееся в Сети. На кадрах боевики ВСУ расстреляли порядка 11 безоружных российских военнослужащих, которые попали к ним в плен на территории ЛНР.

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Военные следственные органы СК в отношении украинских военных возбудили дело по статье о массовом убийстве и жестоком обращении с военнопленными.

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«В настоящий момент военными следователями Следственного комитета Российской Федерации принимаются меры к идентификации лиц, которые сняли жестокое видео», — отметили в ведомстве.

В СК добавили, что все обстоятельства случившегося также устанавливаются.

Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова написала обращения в ООН и Международный комитет Красного Креста по факту публикации кадров, свидетельствующих о массовой расправе украинских боевиков над безоружными российскими военнопленными в Макеевке.