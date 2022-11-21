Общество 21 ноября 2022, 08:39 Володин призвал судить Зеленского после расстрела военнопленных солдатами ВСУ Спикер Госдумы Володин призвал судить Зеленского после расстрела военнопленных РИА «Новости»

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Украинские военные повели себя, как фашисты, когда расстреляли беззащитных российских военнопленных. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале потребовал отдать под трибунал президента Украины Владимира Зеленского.

«Зеленского надо судить. Он должен предстать перед трибуналом», — написал он.

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Вячеслав Володин сравнил киевский режим с фашистским. Пленные лежали и не имели при себе оружие, когда по ним стреляли, отметил политик, назвав это зверство, и потребовал сурового наказания.

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Страны Запада не осудили это преступление, а значит, поддержали киевский режим, указал Володин. Спикер Госдумы предупредил, чем это чревато. Такое молчание в 30-е годы XX века привело к появлению фашистского государства и началу Второй мировой войны, напомнил политик.

Вооруженные силы Украины расстреляли 11 солдат, которых взяли в плен на территории Луганской Народной Республики. Факт военного преступления газете The New York Times подтвердила медицинский советник организации «Врачи за права человека» Рохини Хаар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело за массовое убийство и жестокое обращение с военнопленными.