18 ноября 2022, 18:06
Минобороны России: ВСУ расстреляли 10 безоружных военнопленных
Опубликовали новые видеосвидетельства массовой расправы украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
«Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более 10 обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве „трагического исключения“ на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных», — говорится в сообщении.
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В министерстве подчеркнули, что при этом сдавшиеся на этой неделе в плен украинские военнослужащие содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции. В то время как у украинцев пытки и расстрелы — распространенная практика.
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Ранее в Минобороны сообщили, что русские войска помешали переброске резервов украинской армии и доставке западного вооружения в районы боевых действий. Военные также сорвали все попытки атак ВСУ на Купянском направлении.
Минобороны РФ
ВСУ
Украина
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