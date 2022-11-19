Мир 19 ноября 2022, 23:29 Россия направила генсеку ООН письмо о жестоком обращении ВСУ с пленными Россия направила генсеку ООН Гуттеришу письмо о жестоком обращении ВСУ с пленными

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Россия распространила в качестве официального документа Совбеза и Генассамблеи ООН письмо на имя генсекретаря организации Антониу Гуттериша о новых фактах жестокого обращения украинских военных с российскими пленными, написал в Telegram-канале заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Он добавил, что главу организации попросили добиться прекращения нарушений норм гуманитарного права со стороны Украины.

«Будем продолжать заострять внимание зарубежных коллег на этих и других преступлениях киевского режима и в ходе заседаний СБ и ГА ООН», — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

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Ранее Минобороны России заявило о расстреле украинскими военными пленных российских солдат. При этом военнослужащие ВС России никогда не допускают жестокого обращения с бойцами ВСУ, которые попали в плен, отметили в министерстве.

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В МИД России потребовали от мирового сообщества осудить это преступление и провести тщательное расследование. Зверства ВСУ не должны оставаться безнаказанными, добавили там.

По мнению замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, украинских военных нужно покарать. И в этом случае наказание «жизнь за жизнь» было бы справедливым, подчеркнул он.