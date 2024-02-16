Эксклюзив 16 февраля 2024, 19:09 Поруганная, но не сломленная. Через что прошла Авдеевка за 10 лет украинского террора Журналистка Андриенко: Авдеевка всегда была русским городом Sergii Kharchenko / Global Look Press

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Авдеевка, находящаяся всего в нескольких километрах от Донецка, всегда была русским городом. С началом так называемой антитеррористической операции в Донбассе по ряду причин этот населенный пункт оказался оккупирован Украиной. Теперь российской армии удалось взять под контроль один из самых мощных укрепрайонов ВСУ в Авдеевке. Через что прошли местные жители за это время, «360» рассказала журналистка из Донецка, корреспондент МИА «Россия сегодня» Юлия Андриенко.

Далее — прямая речь.

«Мы не справлялись»

Я уехала из Авдеевки в 2014 году. Там я была не просто участником того самого исторического референдума 11 мая — я была одним из его организаторов, была в составе комиссии, заместителем председателя участка школы № 6.

В день референдума было огромное нашествие людей, такое, что мы были вынуждены с 10:00 утра пускать по 10 человек. Людей было много, мы реально не справлялись.

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Рвение — жить в России

Сама Авдеевка находится в девяти километрах от Донецка. По сути, это ее пригород, как Подмосковье, которое уже почти поглотилось Москвой.

Авдеевка всегда была городом — спутником Донецка, вся молодежь, а ее было очень много, училась в Донецке или ездила туда на работу. Сама Авдеевка — очень чистый, благоустроенный и красивый город, в котором жили далеко не бедные люди.

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Это был достаточно обеспеченный промышленный городок, чистенький, в котором был коксохимический завод, принадлежащий группе «Метинвест». Он — второй в мире и первый в Европе по мощности. Конечно, когда у нас 11 мая проходил референдум, он ничем не отличался от того, что был в Донецке.

Сюда приходили такие же русские люди с таким же рвением жить в России.

Не могу сказать, что такое желание изъявили все 100%, на моем участке при подсчете бюллетеней было примерно 5-7% испорченных — с лишними пометками. Был один агрессивный случай, когда на участок прибежала пенсионерка в вышиванке, схватила документы и кричать: «Что вы устроили тут цирк, Авдеевка — это Украина». Для меня она стала олицетворением той Украины, в которую она превратилась после Майдана — трагедии для огромного количества людей.

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Поруганная Украиной

В 2014 году Авдеевку оставили на поругание Украине. Это можно объяснить цепочкой «уголь-кокс-металл». К сожалению, линия фронта прошла именно так. 27 июля 2014 года по городу ударили из РСЗО «Град». Тогда наши люди — как я их называю, «непуганые идиоты» — поднимали голову в небо и смотрели, откуда летит. Люди по подвалам прятались, понимали, что все это не шутки — работа реактивных систем по небольшому густонаселенному поселку Химик.

Это стало шоком, мы, наша семья, были вынуждены уехать. В силу наивности я не понимала, что это надолго, думала, неделя-две — и сейчас наши ребята (ополченцы Донбасса. — прим. ред.) освободят город.

Я уехала из Авдеевки в сентябре 2014 года в Донецк и больше не возвращалась. Мы, что называется, «попали к своим». Серьезных боев за город на тот момент не было. Видимо, существовал какой-то договор. Точно по такой же ситуации Мариуполь отошел Киеву. Все это ранее принадлежало олигарху Ринату Ахметову. Именно поэтому Украина установила контроль над этими городами.

Жизнь в оккупации

Я знаю, что очень много моих соратников уехали из Авдеевки, потому что там были невыносимые условия. Даже не по идеологическим причинам. Город подвергался обстрелам, был без воды, света и связи. Воду во двор привозили солдаты ВСУ и пренебрежительно говорили: «Так вам и надо, меньше будете бегать по референдумам». Очень многим приходилось становиться в очередь к этим бочкам, потому что без воды было крайне сложно. Мы принципиально ездили в старую часть города на велосипеде, мой муж и сын, и набирали там воду у друга в колодце.

Я только наблюдала за тем, как мой город просто погряз в этом. Всякие атошники начали учить наших детей, педагоги надевали вышиванки. Были среди них и те, кто участвовал в референдуме, а потом «перекрасился».

Сейчас в городе остались люди, которые продолжают поддерживать Россию, но в силу обстоятельств они просто молчат.

Преступления Украины

За это время Украина совершила очень много преступлений в Авдеевке. Там был и прессинг мирных жителей, и убийства, когда, например, молодого предпринимателя зверски забили ногами бойцы ВСУ. Это была очень громкая история, даже Шарий ее расследовал. И таких ситуаций там уйма.

Город был отдан на поругание, это действительно изнасилованный Украиной город.

Все это время я видела сны, что я не могу туда дойти из-за минного поля или просто попадаю в плен. Я выросла в этом городе, именно там я делала первые шаги, пошла в школу, вышла замуж, работала, но для Киева я — враг. Я с 2014 года нахожусь на «Миротворце», причем украинские спецслужбы добавили туда даже моего несовершеннолетнего ребенка.

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Некоторые, кстати, не понимали меня и говорили, что я предатель, потому что уехала из города. Я никого не предавала, я просто не смогла жить с теми, с кем они могли. Я бы не смогла жить под украинским флагом и верить в другие идеи.

В феврале 2015 года в мой дом прилетел снаряд, и для меня неважно, чей он. Если бы не события на Украине, этого бы не произошло, ведь «снаряды гимнов не поют».

Недавно получила сообщение от родственников из Авдеевки с просьбой перевести деньги. Меня насторожила манера, в которой написали текст. Я прекрасно знаю поведение этого человека, он по-другому со мной здоровается и в любом случае не просил бы денег. Оказалось, бойцы ВСУ взломали его квартиру и просто пользовались его картами и паролями.

Настоящий сюр

Авдеевка всегда была русским городом. У нас на украинском никто особо не разговаривал, а суржик (смесь русского и украинского. — прим. ред.) использовали пожилые люди. Весь Донбасс состоял из русских людей, которые в свое время приехали его восстанавливать.

Очень жаль, что за это время там выросло целое поколение детей, которым вложили в голову, что Россия — враг. Конечно, это все преодолеется. Работы там будет много не только по восстановлению домов, но и мозгов наших граждан. Они, конечно, не виноваты, что их предали.

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Авдеевка была далеко не единственным городом, из которого обстреливали Донецк. К примеру Ясиноватая — мой любимый город, в котором я прожила первые годы. Из моей родной Авдеевки украинские военнослужащие обстреливали мою родную Ясиноватую.

Это просто сюр, настоящий сюр, с которым ты ничего не можешь сделать.

Сожженные эмоции

Сейчас у меня нет радости. За все эти годы мне столько раз говорили: «Юля, вот еще чуть-чуть — и ты вернешься в Авдеевку», «Вот еще чуть-чуть — и мы Авдеевку возьмем». Поначалу я прислушивалась, верила, а потом — махнула рукой.

Я уже не верила, я знала, что это когда-нибудь произойдет, завтра, через неделю. Когда меня сейчас поздравляют с освобождением, мне хочется попросить их подождать.

Неизвестно, сколько там наших ребят еще погибнет за все это время, ведь Украина не теряла времени зря. Все эти годы Минских соглашений они укреплялись, строили позиции и на коксохимзаводе, и в старой части города.

Там у них была очень разветвленная зона, а гендиректор АКХЗ Муса Сергоевич Магомедов, который со временем стал депутатом, вкладывал огромные деньги в укрепление Авдеевки со стороны Украины.

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Пока что Авдеевка только на стадии освобождения, так что давайте не будем говорить «гоп», пока не перепрыгнем. Вот от этого хотелось бы нас всех как-то уберечь.

Не надо спешить. Это все действительно очень сложно. Я думаю, что они еще «пободаются» особенно на коксохимзаводе, как это было в Мариуполе.

Местным, которые там остались, хочется пожелать, чтобы они просто выжили.

Мы все знаем, как это происходило в Мариуполе и сколько людей там стали живыми щитами для ВСУ. В их домах делали огневые точки по методам, которые применялись в Сирии.

Я видела эти дома: пробитые стены, дырки между этажами, через которые кидали гранаты. Везде минные ловушки, а жители в подвале. Я бы не хотела, чтобы такое повторилось в Авдеевке, но от Украины можно ожидать чего угодно.

Сейчас, когда я читаю новости, у меня нет эйфории. За эти 10 лет эмоции сгорают и появляется что-то более глубокое, патриотичное.