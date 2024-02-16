Спецоперация 16 февраля 2024, 12:23 ВС России взяли под контроль один из самых мощных укрепрайонов ВСУ в Авдеевке WarGonzo: Авдеевская ДФС перешла под контроль российских войск РИА «Новости»

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Российские военные установили контроль над Донецкой фильтровальной станцией в Авдеевке, которая являлась одним из самых серьезно укрепленных районов ВСУ. Об этом сообщил военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo.

«Под контроль российских войск перешла Авдеевская фильтровальная станция, противника выбили оттуда сегодня ночью», — написал он.

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По словам военкора, ДФС была одним из мощных укрепрайонов украинских боевиков на юго-востоке Авдеевки.

В пресс-службе третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ сообщали, что в Авдеевке для военных сложилась критическая ситуация. Пресс-офицер Александр Бородин подчеркнул, что положение украинской армии в этом районе гораздо хуже, чем было перед сдачей Артемовска.

Военный корреспондент Евгений Лисицын отмечал, что российским силам нужно преодолеть около 1,8 километра для полного закрытия котла в Авдеевке.