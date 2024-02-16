Спецоперация 16 февраля 2024, 12:10 Ситуация в Авдеевке хуже Артемовска. Украинский офицер раскрыл соотношение сил Пресс-офицер Бородин: ситуация в Авдеевке для ВСУ хуже, чем в Артемовске РИА «Новости»

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В Авдеевке сложилась критическая ситуация. Российские войска превзошли украинские по количеству бойцов и техники. Пресс-офицер третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Александр Бородин заявил агентству УНИАН, что положение его армии хуже, чем перед сдачей Артемовска.

«Если сравнивать с самым критическим периодом в Бахмуте и сейчас в Авдеевке, почему сейчас сложнее. У врага огромное количество корректируемых авиабомб, техники», — сказал он.

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Александр Бородин назвал ситуацию критической. По его подсчетам, соотношение российской группировки к украинской составило семь к одному. Подразделения России задействовали в Авдеевке большое количество танков, бронетранспортеров, бронемашин пехоты, средств авиации и FPV-дронов. Офицер пожаловался на массированные удары корректируемыми авиационными бомбами, более 50 сбросов в сутки.

Третью отдельную штурмовую бригаду ВСУ перебросили в Авдеевку с другого направления, сообщил RT. Военнослужащие заявили о чрезвычайно критической обстановке. Российские подразделения водрузили флаг на севере города и взяли все дороги под огневой контроль. Украинское командование начало частичный вывод войск.