Происшествия 22 января 2024, 09:19 Украинские войска за пять минут обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район девятью снарядами РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины утром 22 января за пять минут обстреляли Петровский район Донецка, Горловку и Ясиноватский район. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Украинские боевики выпустили по Донецку девять снарядов калибра 155 миллиметров. В течение 15 минут после этого ВСУ ударили по Ясиноватой.

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:20 — населенный пункт Архангельское — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров», — передали в представительстве.

Ранее ВСУ с беспилотника сбросили в Куйбышевском районе Донецка взрывоопасный объект. Также украинские боевики выпустили по два снаряда по Червоногвардейскому району Макеевки и по Ясиноватскому району. Жители Макеевки частично остались без света после атаки.