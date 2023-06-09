Деньги 09 июня 2023, 07:44 Власти нашли инвестора, который оживит «Азовсталь» Врио главы ДНР Пушилин: инвестора для запуска технопарка на «Азовстали» в Мариуполе нашли РИА «Новости»

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Металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе превратят в техно- и экопарк. Власти нашли стратегического инвестора и начали работать над дорожной картой, сообщил РИА «Новости» временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Восстанавливать комбинат посчитали нецелесообразным — предприятие, по его словам, сильно загрязняло Азовское море. После того, как оно перестало работать, в акватории появилась рыба, и Денис Пушилин назвал это хорошим знаком. Он сказал, что на территории «Азовстали» создадут техно- и экопарк, над мастер-планом территории трудятся федеральные и региональные ведомства — недавно о дорожной карте говорили с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным.

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«Обсуждали и работу стратегического инвестора, который найден, пока не будут называть, потому что еще работа подготовительная ведется», — сказал врио главы ДНР.

Украинские военные в первые месяцы спецоперации заняли «Азовсталь» и удерживали там мирных жителей. Минобороны России 20 мая 2022 года объявило об освобождении комбината.