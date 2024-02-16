Мир 16 февраля 2024, 15:30 Переброшенные в Авдеевку штурмовики ВСУ попали в окружение Командование 3-й штурмовой бригады ВСУ признало окружение части сил в Авдеевке РИА «Новости»

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Российские войска частично окружили переброшенную в Авдеевку третью штурмовую бригаду ВСУ. Об этом в комментарии украинскому изданию «Страна.ua» сообщил заместитель командующего группировкой Родион Кудряшов.

Ситуацию на некоторых участках, где войска попали в полное окружение, он назвал критической. При этом подчеркнул, что так происходит не на всех участках и где-то кольцо еще не успело замкнуться.

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Кудряшов добавил, что перспектива прорыва и выхода из окружения сохраняется за счет штурмовых действий.

Отвечая на вопрос журналистов о необходимости удерживать почти перешедшую под контроль российских сил Авдеевку, заместитель командира заявил, что решения принимает Генеральный штаб, а находящиеся на местах только выполняют приказы.

О переброске третьей штурмовой бригады ВСУ в минувший понедельник, 12 февраля, сообщил командующий группировкой украинских войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский.

Он подчеркнул, что новые силы начали укреплять оборону подконтрольных районов и устанавливать дополнительные огневые позиции.

По данным СМИ, до переброски в Авдеевку третья штурмовая бригада находилась в резерве.

На своей странице в социальных сетях украинская группировка сообщила, что заняла здание Авдеевского коксохимического завода, который стал для них «новым домом».

Российские эксперты уже сравнили предприятие с заводом «Азовсталь» в Мариуполе, где укрывалось боевое крыло украинских националистов.