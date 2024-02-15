Спецоперация 15 февраля 2024, 17:38 «Увидел российские флаги — заплакал». Житель Авдеевки рассказал о спасении Эвакуированный житель Авдеевки расплакался, увидев российских бойцов Pavlo Pakhomenko / Global Look Press

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Эвакуированный житель Авдеевки Петр Михайлович рассказал, что обрадовался встрече с российскими военнослужащими. Видео беседы с ним опубликовал в Telegram-канале министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.

«Они пришли, я, как увидел российские флаги, заплакал. Там вообще домов нету», — признался он.

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По словам Петра Михайловича, в последнюю ночь украинские военные разбомбили оставшиеся четыре домика. Сам пенсионер прятался в подвале, а утром вышел и не увидел ни дома, ни гаража — все в руинах.

Он подтвердил, что бойцы ВСУ безжалостно стреляли по мирным жителям, и отказал им в прощении.

Накануне военный корреспондент Александр Коц заявил, что российские военнослужащие перерезали главную дорогу в Авдеевке. ВСУ несут тяжелые потери, но пока не оставляют город.

Украинское командование не давало приказа сдать населенный пункт, а лишь подготовило в Днепропетровской области новое кладбище для погибших солдат.