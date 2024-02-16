Эксклюзив 16 февраля 2024, 14:03 Последней крепостью станет Коксохим. Авдеевке предрекли скорое освобождение Политолог Михайлов: поражение ВСУ в Авдеевке подорвет позиции главкома Сырского РИА «Новости»

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Российские войска за последние дни освободили большую часть Авдеевки. Населенный пункт долгое время оставался одной из самых укрепленных точек украинских боевиков. Военный эксперт и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в комментарии «360» заявил, что для полного освобождения города понадобится около месяца. Главной точкой он назвал коксохимический завод, который может повторить судьбу «Азовстали».

Далее — его прямая речь.

Котел для ВСУ

Осталось фактически несколько дней, может быть, неделя или месяц, чтобы полностью освободить Авдеевку. Украинские военные морально подавлены, понимая, что их бросают в мясорубку, а обещания нового главнокомандующего [Александра] Сырского о том, что он будет сохранять подразделения, не выполняются. В рядах ВСУ назревает бунт среди боевиков, которых послали затыкать дырки в Авдеевку.

Войска противника оказались практически в замкнутом котле. Единственные грунтовые дороги находятся под контролем российских сил, как и большая часть города.

Но есть еще Коксохим (Авдеевский коксохимический завод. — прим. ред.), где они будут обороняться или же выйдут с поднятыми флагами, потому что придется сидеть без боекомплектов и питания.

Это фактически повторение «Азовстали», когда украинские боевики вышли и сдались. Коксохим является мощной крепостью. Я думаю, что удержатся там они недолго, особенно при плачевном моральном состоянии.

Крупнейшая победа

Дальше российская армия пойдет вперед: в Краматорск, Славянск и другие города Донбасса, ну, а там уже Харьков.

Очевидно, что наша армия имеет огромное преимущество, а взятие Авдеевки станет крупнейшим стратегическим поражением Украины и крупнейшей победой российских военных со времен Артемовска и Соледара.

Авдеевка — мощная крепость, которую украинцы готовили с 2014 года. Заливали бетоном, строили укрепительные сооружения. Так что это будет очень сильная победа.

Реакция Запада

Сдачу Авдеевки уже активно обсуждают в американской и европейской прессе. Все сходятся во мнении, что город падет перед русскими силами. Вряд ли Запад резко сменит риторику и изменит отношения с Украиной. Они ввязались в эту провокацию и авантюру, чтобы победить Россию.

Если что-то поменяется в умах европейских политиков, то только после новых побед российской армии, которая начнет продвигаться дальше ускоренными темпами. Вот тогда они возьмутся за голову.

Пугая свое население абсолютно беспочвенными заявлениями об угрозах России, европейские политики уже признали, что не успели подготовить свои оборонные предприятия к выпуску вооружений.

При этом простые европейцы задают тысячи вопросов о том, зачем поддерживать Украину, когда у них проблемы с сельским хозяйством, топливом и водой.

Только масштабные победы приведут западных политиков к пониманию, что нужно договариваться. Но переговоры Россия станет вести не с киевской хунтой, а с посредниками.