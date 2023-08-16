Эксклюзив 16 августа 2023, 10:01 Неймар, Роналду и другие ренегаты. Как Саудовская Аравия убила футбол Писатель Беседин: переходы футбольных звезд в Саудовскую Аравию убьют футбол Официальный сайт ФК «Аль-Хиляль»

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Форвард сборной Бразилии Неймар последовал примеру многих других футбольных звезд и перебрался в чемпионат Саудовской Аравии. Основной мотивацией для игроков стали шальные деньги, однако этот процесс способен уничтожить весь мировой футбол, заявил писатель Платон Беседин. Далее — прямая речь собеседника «360».

Свершилось! Бразилец Неймар перешел из французского «ПСЖ» в саудовский «Аль-Хиляль». Мне пришлось посмотреть название этого клуба в интернете, хотя я, к примеру, знаю все команды в английском чемпионшипе. Но теперь мы все должны выучить названия клубов из Саудовской Аравии. Потому что все лучшие скоро будут играть там.

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Первым стал Криштиану Роналду. Из «Манчестер Юнайтед», а до этого был «Ювентус», он перебрался в «Ан-Наср». Я вновь смотрю название в интернете.

Да, по сути, именно этот хлыщ, зацикленный на себе, деньгах и рекордах, распахнул настежь окно Овертона, превратив его в шлюз Платон Беседин Писатель

А далее в Саудовскую Аравию потянулись остальные: Садио Мане, Нголо Канте, Карим Бензема, Калиду Кулибали и даже Малком из «Зенита». Последний, к слову, и будет играть в одной команде с Неймаром. Только Лионель Месси соригинальничал и отправился в США. По-королевски.

Когда видишь деньги — не теряй времени

Откуда такая феерия звезд в Саудовской Аравии? Все очень просто — деньги, огромные, невероятные, колоссальные, межгалактические деньги, которые никто никогда не заплатит в Европе. Аравийские боссы решили поднять престиж страны через футбол и вбросили туда нефтяные миллиарды. Для них это прикольно и по кайфу.

Так, на секундочку, Неймару выписали за два года контракт на 300 миллионов евро. Утрите слюни, игроки третьих лиг. С бонусами сумма вообще может вырасти до 450 миллионов евро. А они там удивительные: например, полмиллиона евро за пост о Саудовской Аравии в социальных сетях.

Мы видели до этого нечто подобное? Ну, когда-то Китай завлекал футбольных звезд большими деньгами. В Поднебесную, например, перебрались Оскар и Халк. Последний, опять же, переехал из «Зенита». Но в Китае и близко не было таких сумм, как в Саудовской Аравии. Их в принципе не могло быть, потому что это абсолютное безумие. И да, в Китае по итогу все схлопнулось. Что будет с Саудовской Аравией?

Замок на песке рухнет

Рано или поздно тоже все кончится. Местные царьки наиграются и устанут. Никогда в Саудовской Аравии по-настоящему не расцветет футбол. Это в матчах третьей английской лиги стадион будет переполнен, а на Востоке — совсем другая история. Напоминает хрущевскую кукурузу, знаете ли, только хуже. Собственно, и сами команды, точнее звезды в них, играют в нечто пенсионное на минималках, сколько бы, к примеру, Фирмино ни сделал хет-триков.

Но подлинная беда в другом. Сдохнув, аравийский футбол погребет под собой футбол мировой. Собственно, он уже это сделал. Просто пока что мы наблюдаем агонию. Как пел Лемми, eat the rich

Так вот, мировой футбол и без того зажрался, с его-то контрактами на сотни миллионов евро, а тут появились богатые нефтяные дядьки и предложили совсем много. Куда стремиться? Для чего играть? А главное — это футболисты соревнуются или деньги? Так давно уже было: купили «ПСЖ» — и гегемония во Франции; приобрели «Манчестер Сити» — и тот первенствует в Англии; все стало слишком предсказуемо. Есть деньги — есть результат, вот и вся схема.

Деньги есть, нет самобытности

Можно ли при таких раскладах ждать самобытности, чуда? Нет, конечно. Когда-то Марадона, забив «рукой Бога» тот самый гол англичанам, заявил: «Тем и прекрасен футбол. Аргентина могла победить Англию только на футбольном поле». Тогда, напомню, шла стычка за Фолклендские острова. Сейчас такого не ждите.

Не ждите и тренерского гения Брайана Клафа, дважды приведшего скромнейший «Ноттингем Форрест» к победе в Кубке европейских чемпионов. И вместо самобытных Мюллера и Стрельцова играет лоснящийся робот Криштиану.

Что дальше? Погребем честь, дух, энергию под баблом? Разве будем мы любить такой футбол? Ответ очевиден. Впрочем, футбол ли это? Или что-то совсем другое?