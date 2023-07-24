Спорт 24 июля 2023, 21:02 «Пари Сен-Жермен» согласился продать Мбаппе за 300 миллионов евро — СМИ Sky Sports: ПСЖ принял предложение клуба «Аль-Хиляль» о трансфере Мбаппе за 300 млн евро РИА «Новости»

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Французский «Пари Сен-Жермен» согласился на предложение футбольного клуба «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии о трансфере нападающего Килиана Мбаппе за 300 миллионов евро. Об этом заявил телеканал Sky Sports.

Этот переход поставит рекорд в истории футбола как самый дорогой. Сейчас первую строчку в этом рейтинге занимает трансфер Неймара из «Пари Сен-Жермен» в «Барселону». В 2017 году испанцы заплатили за бразильца 222 миллиона евро.

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Ранее в СМИ появилась информация, что ПСЖ предложило Мбаппе подписать договор на 10 лет за миллиард евро. Руководство клуба заявило, что продаст спортсмена уже этим летом, если тот не согласится на эти условия.

Мбаппе играет за «Пари Сен-Жермен» уже шесть лет. В составе команды он пять раз становился чемпионом Франции. А в сборной Франции звездный форвард выиграл чемпионат мира 2018 года и завоевал серебряную медаль ЧМ-2022 в Катаре.

Ранее Мбаппе занял третью строчку в списке самых дорогих футболистов мира по версии исследовательской группы CIES Football Observatory. Его оценили в 192 миллиона евро.