Спорт 11 июня 2023, 00:23 «Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов «Манчестер Сити» победил «Интер» и впервые выиграл Лигу чемпионов Pxhere

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«Манчестер Сити» обыграл итальянский «Интер» в финальном матче футбольной Лиги чемпионов сезона-2022/23. Встреча закончилась со счетом 1:0 прошла. Она проходила на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

На 68-й минуте мяч оформил Родри. На 36-й минуте бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне получил травму и его заменили на Фила Фодена.

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«Манчестер Сити» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. Англичане второй раз играли в финале турнира. В 2021 году «Манчестер Сити» уступил английскому «Челси» (0:1). «Манчестер Сити» получил второй еврокубок в истории после победы в Кубке обладателей кубков в 1970 году.

Ранее «Манчестер Сити» досрочно завоевал титул чемпиона Англии после победы над лондонским «Арсеналом» в матче АПЛ. Команда под руководством Хосепа Гвардиолы выигрывает этот титул уже третий год подряд.

В сезоне-2021/2022 победителем Лиги чемпионов был «Реал». В финале мадридцы победили ФК «Ливерпуль» одним ударом в створ ворот. Встреча закончилась со счетом 1:0.