Спорт 18 июля 2023, 07:18 Роналду решил не возвращаться в европейский футбол Нападающий Криштиану Роналду заявил, что дверь в европейский футбол для него закрыта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Португалец Криштиану Роналду объявил, что больше не станет играть за европейские футбольные клубы. Заявление нападающего саудовской команды «Аль-Наср» опубликовал в своем Twitter журналист Фабрицио Романо.

«Я не вернусь в европейский футбол, дверь полностью закрыта. Мне 38 лет, и европейский футбол сильно потерял в качестве», — заявил форвард.

Реклама

По его словам, достойной осталась только Английская премьер-лига. По мнению Криштиану Роналду, она опередила все остальные.

Часть прошлого сезона Криштиану Роналду выступал за английский клуб «Манчестер Юнайтед», но после его скандального интервью с критикой в адрес тренера контракт расторгли. В разные годы нападающий выступал за итальянский «Ювентус», испанский «Реал» и португальский «Спортинг».

Футболист может досрочно уйти из «Аль-Наср» из-за недовольства инфраструктурой Саудовской Аравии и после слов экс-президента Мусалли Аль-Муаммара. Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокооплачиваемый игрок.