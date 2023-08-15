Спорт 15 августа 2023, 23:35 «Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из французского «ПСЖ» Футболист Неймар перешел в саудовский клуб «Аль-Хиляль» сайт «ПСЖ»

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Нападающий Неймар покинул французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» и перешел «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-служба арабского клуба, написали «Известия».

По данным портала Foot Mercato, сумма трансфера составит около 100 миллионов евро. Неймару предложили за каждую победу «Аль-Хиляля» 80 тысяч евро.Таким образом, его зарплата за два года контракта составит от 300 до 400 миллионов евро.

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В 2017 году Неймар пришел в «ПСЖ» из испанской «Барселоны», за него заплатили рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро. В составе французской команды форвард отыграл 173 матча, в которых забил 118 мячей и осуществил 77 голевых передач.

Также футболист завоевал статус пятикратного чемпиона Франции, и он является четырехкратным обладателем суперкубка страны. В его копилке три победы в Кубке Франции, две — в Кубке французской лиги.

Ранее Неймар получил штраф более чем на три миллиона долларов из-за нарушений природоохранных правил. В своем доме в Рио-де-Жанейро футболист избавился от растительности, сделал искусственное озеро и купался в нем.