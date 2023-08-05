Спорт 05 августа 2023, 01:40 Стало известно, сколько денег принес Месси «Интер Майами» после перехода Yahoo Sports: инвестиция в «Интер Майами» составила 75 млн долларов после прихода Месси РИА «Новости»

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Компания Ares Management закрыла сделку по покупке привилегированного пакета акций американского футбольного клуба «Интер Майами». Ее стоимость составила 75 миллионов долларов, указал Yahoo Sports.

Компания направит средства на инициативы по развитию, в числе которых долгосрочный проект стадиона, сообщили в заявлении клуба.

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«Интер Майами» в прошлом году Sportico оценил в 585 миллионов долларов. Клуб не приносит прибыли, однако управляющий владелец Хорхе Мас уточнял, что выручка удвоится в течение следующего года после прихода в команду аргентинца Лионеля Месси, напомнила «Газета.ru».

После нахождения в составе «Пари Сен-Жермен» Месси подписал контракт с «Интер Майами».

Футболист отметился тремя забитыми мячами уже во втором матче в составе «Интер Майами». Месси за 58 минут оформил хет-трик.

«Интер Майами» со счетом 3:1 обыграл «Орландо» в матче 1/16 финала Кубка Лиг. Дубль в составе «Интера» сделал звездный аргентинский нападающий. В 1/8 финала команда встретится с победителем пары «Масатлан» — «Даллас».