Спорт 24 июля 2023, 18:19 Экс-игрок «Зенита» Кобелев заявил, что уход Малкома повлияет на уровень РПЛ

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Уход нападающего Малкома станет большой потерей для «Зенита». Таким мнением поделился экс-футболист петербургского клуба Андрей Кобелев. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Спортсмен заявил, что из-за ухода спортсмена может снизиться уровень всей Российской премьер-лиги (РПЛ). Он отметил, что игрок являлся лучшим в 2022 году, написало ИА НСН.

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Ранее стало известно, что «Зенит» решил продать Малкома в саудовский клуб «Аль-Хиляль». Стоимость его трансфера составит 60 миллионов евро.