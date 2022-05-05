Футболку Марадоны продали за рекордную сумму в 9,3 миллиона долларов

Рекордную сумму в 9,3 миллиона долларов заплатил покупатель за футболку Диего Марадоны, в которой он забил гол «рукой бога». Онлайн-торги проводил английский аукционный дом Sotheby’s, о сделке сообщили в Twitter.

Это самая высокая цена, когда-либо заплаченная за футболку спортсмена. Предыдущий рекорд — 5,6 миллиона долларов за майку легендарного американского бейсболиста Бейба Рута.

Последние 35 лет футболка Марадоны принадлежала бывшему полузащитнику англичан Стиву Ходжу. Марадона и Ходж обменялись майками в конце той исторической игры, когда аргентинец забил гол рукой на 51-й минуте четвертьфинального матча чемпионата мира против сборной Англии в 1986 году. Этот гол получил название «рука Бога».

Статую Диего Марадоны установили в международном аэропорту Буэнос-Айреса. Композицию изготовили на 3D-принтере, а место установки выбрал сам футболист. Память о Марадоне почтили в Италии. Скульптуру футболиста установили в чаше домашнего стадиона «Наполи», который носит его имя.