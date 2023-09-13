Путешествия 13 сентября 2023, 19:44 Без палящего солнца с комфортом. Куда поехать до окончания бархатного сезона Турэксперт Барзыкин перечислил виды отдыха в бархатный сезон Девушка читает книгу на набережной в Ялте. / РИА «Новости»

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Бархатный сезон — наиболее благоприятный период для отдыха на курортах. Солнце уже не такое палящее, температура воды в море по-прежнему теплая, культурные направления радуют своей мягкой погодой. В какие места можно отправиться, чтобы застать еще немного летнего тепла, и где отдохнуть без моря, «360» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Далее — его прямая речь.

Морские ванны перед зимовкой

Для бархатного сезона традиционно подходит Черноморское побережье — Анапа, Туапсинский район, Геленджик и Сочи. После начала учебного года у школьников и студентов на курортах стало спокойнее. А сам отдых подешевел на 10-15%.

С первых чисел октября стоимость проживания снижается еще больше. Более того, перелеты становятся более свободными и оптимальными.

Люди купаются и отдыхают на пляже в Анапе. / РИА «Новости»

Крым за летний сезон потерял около 30% [всего турпотока], однако сейчас стремительно набирает обороты. Направление востребовано, потому что это практически единственная территория в России, где цены не повышались во время туристического бума, а даже снизились от 20% и более.

Некоторые туристы едут в Калининград, но вода [в Балтийском море], конечно, прохладнее.

Люди отдыхают на пляже в поселке Новофедоровка, октябрь. / РИА «Новости»

Отсутствие моря не беда

Если путешественникам не принципиально наличие моря, то Минеральные Воды — это лучшее решение. В этом районе хорошо развита санаторно-курортная база.

Большой спрос продолжается и на культурно-познавательные поездки и туры. В этом плане главную роль играет Санкт-Петербург. Он принимает гостей и замещает иностранных туристов на наших, отечественных.

В целом россияне могут посетить Москву и Подмосковье. Здесь стоит отметить усадьбы Московской области. Экскурсии и культурные поездки в архитектурные комплексы очень востребованы среди путешественников.

Посетители на фестивале роз в музее-усадьбе «Архангельское». / РИА «Новости»

Туры по реке и на поезде

В это время продолжаются крайне интересные речные круизы — вплоть до конца ноября. Поездки на водном транспорте — это не холодно и довольно интересно.

Такое времяпрепровождение понравилось российским туристам, и спрос на подобные поездки вырос примерно на 40% в нынешнем сезоне.

Кроме того, туристические поезда еще не закончили свою работу. Есть около 25 популярных направлений, и одно из них — поездка на Северный Кавказ.

Теплоход «Н. А. Некрасов» у пристани в Костроме. / РИА «Новости»

Успеть до школьных каникул

Туристический сезон продолжается. Меняется сегмент потребителей и радует снижение цен.

В принципе, до школьных каникул — середины октября — бархатный сезон продолжает радовать путешественников.

Неперспективных и неинтересных регионов в России нет. Каждый турист может выбрать то, что ему нравится, опираясь на свои предпочтения.