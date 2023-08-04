Общество 04 августа 2023, 13:36 Туристические поезда из Нижнего Новгорода в Петрозаводск запустят в октябре

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Туристические поезда по маршруту Нижний Новгород — Сортавала — Петрозаводск начнут курсировать с октября 2023 года. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Кроме того, в сентябре в регионе запустят туристические поезда, следующие в Казань, Ижевск и Киров. В новогодние праздники жители Нижегородской области также смогут отправиться в путешествие в Великий Устюг.

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Отмечается, что туры на ретропоездах из Нижнего Новгорода в Арзамас осенью будут доступны каждые выходные.