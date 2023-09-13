Подмосковье 13 сентября 2023, 12:58 Министерство благоустройства назвало топ парков Подмосковья по посещаемости Министерство благоустройства Московской области

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Министерство благоустройства Московской области назвало пять самых популярных общественных пространств в округах с населением от 100 до 200 тысяч жителей за прошлую неделю. Самым популярным парком стал ЦПКиО в Пушкино, его посетили около 61 тысяч человек.

«С началом осени многие стремятся насладиться свежим воздухом и красотой природы, отправляясь в лес или парк. Это подтверждает и статистика посещаемости наших парков на прошедшей неделе: они приняли около 1,7 миллиона человек, что на 505 тысяч больше, чем в аналогичный период прошлого года», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

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Также в список популярных парков вошли «Сестрорецкий» в Клину, «Фабричный» в Истре, усадьба Кривякино в Воскресенске и сквер у почтамта в Домодедове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков. Глава региона подчеркнул, что лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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