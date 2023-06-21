Путешествия 21 июня 2023, 22:09 Небюжетная здравница у позеленевшего моря. Анапа удивила приехавших на отдых туристов Экспер туриндустрии Барзыкин заявил, что Анапа имеет свою нишу у россиян YouTube

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Россияне стали куда чаще ездить на отечественные курорты. Высокие цены и западные санкции многих отпугнули от заграничного отдыха. Однако свои представители туристического бизнеса не во всем спешат соответствовать международным стандартам.

Туристы выбирают Россию

Западные санкции и сильно подорожавший заграничный отдых должны были помочь российскому туризму выйти на новый уровень. Ведь наплыв гостей обеспечит курорты достаточными средствами, а значит будет на что приводить в порядок территории.

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Наплыв действительно произошел — в нынешнем году почти 80% российских семей проводит свои июльские отпуски внутри страны. В топе городов Санкт-Петербург, Адлер, Москва, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Анапа, Калининград и Владивосток.

При этом поток туристов в Анапу перегнал Сочи: только за лето 2022 года курорт посетили более трех миллионов туристов. А в этом году путевки на анапские пляжи продаются в почти в два раза динамичнее, при том что пик сезона еще впереди, сообщил сайт AK&M.

Зеленое побережье и беглые лошади

Однако благоустраивать город-курорт, похоже, не спешат и Анапа успела «прославиться» сразу несколькими происшествиями. В начале июня появилось сообщение, что побережье Черного моря стало ядовито-зеленого цвета.

Виноваты оказались водоросли кладофора, однако обычно они начинают цвести на месяц позже. Туристов новый цвет моря нисколько не испугал. Две недели спустя местный блогер показал побережье анапского пляжа «Кавказ», больше похожего на болото.

По словам мужчины, никто не торопится убирать водоросли, которые начали чернеть на солнце. Местные власти никак не могут согласовать, кто именно должен этим заняться, куда девать водные растения и как их перерабатывать.

Еще одно происшествие на пляже Анапе случилось совсем недавно. Восьмилетнего туриста из Санкт-Петербурга сбила лошадь, практически проскакав по мальчику. У ребенка рассечен лоб и закрытый перелом носа.

Беспризорное животное поймали и выяснили, что оно принадлежит местному жителю. Он пояснил полицейским, что на лошадь напали слепни и она убежала. Мужчина связался с родителями мальчика и пообещал оказать семье помощь.

Нашлись и другие россияне, которым не понравился отпуск в Анапе. Многие пеняют на то, что море довольно грязное, на улицах много мусора, но при этом цены курортные жители задирают отчаянно. Однако нашлось немало и тех, кто был доволен городом-курортом Краснодарского края.

Водорослям помогает тепло

Сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов рассказал «360», что море Анапы «цветет» из-за особенностей местных водорослей.

Определенное количество водорослей, которые там вводятся, при наступлении соответствующей температуры начинают быстренько размножаться и, соответственно, те, кто ими питаются, не успевают их есть. Поэтому море и «зацветает». Андрей Фролов

Фролов пояснил, что сейчас летняя температура выше обычной, поэтому засилье водорослей происходит более интенсивно. Пик сезона солнечной активности происходит примерно раз 12 лет. Например, в 2010 году были по всей России бушевали лесные пожары.

Кроме того, при более высокой температуре быстрее происходит таянье снега, наступает более активный паводок, с гор больше воды стекает с ледников и морская вода сильнее обычного разбавляется пресной водой, рассказал эколог.

«Черное море и так не особо соленое, а когда поступает много пресной воды, это позволяет определенным водорослям чувствовать себя более вольготно. В привычной морской воде подобное цветение бывает реже», — пояснил Фролов.

Новая Анапа на подходе

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин напомнил, что Анапа — очень разноплановый курорт. Это и детская здравница с многочисленными вариантами лечения, и место для семейного отдыха с уникальными песчаными пляжами.

«Вода цветет? Но она цвела там сначала XX века, когда курорт открывался. Это особенность местных водорослей. Они, кстати, используются в лечебных целях. Но разумеется, их нужно убирать, занимается этим», — сказал Барзыкин.

Пляж Анапы, 70-е года XX века / «ВКонтакте»

Он добавил, что сегодня в Анапе есть высококлассные отели и гостиницы, они пользуются спросом. О том, что это уникальная рекреационная территория говорит тот факт, что неподалеку под непосредственным руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко формируется Новая Анапа, которая станет крупнейшим курортом России.

Территория античности

Барзыкин отметил, что «чем больше народа, тем больше проблем». Это заметно и по другим регионам, даже на отдых в Турции люди жалуются. Однако более 70% россиян все равно возвращается в курорты Анапу. И этому есть простое объяснение.

В Анапе есть соотношение цены и качества. По цене тут все равно дешевле, чем в ряде других территорий. Да, аэропорт сейчас закрыт в Краснодаре, но существуют автомобильное и железнодорожное сообщение, до Сочи можно на «Ласточке» доехать. Недалеко добираться до Крыма и Азовского побережья. Юрий Барзыкин

Хотя Анапа испытывает определенные проблемы, она востребована и имеет свою нишу, подчеркнул Барзыкин. Поэтому ей нет необходимости конкурировать ни с Сочи, ни с Геленджиком. У курорта есть свой сегмент: семейный и детский отдых, а также спортивная составляющая — яхтинг.

Эксперт также добавил, что помимо Дагестана и Крыма, Анапа — одна из немногих территорий античности в России. Там в центре был древний греческий город Горгиппия, его можно увидеть в археологическом музее под открытым небом.