01 сентября 2023, 11:49
Новые аудиогиды для прогулок по Москве появились на сервисе Russpass
Russpass составил подборку из 50 бесплатных аудиогидов для прогулок по Москве
Для пользователей сервиса Russpass профессиональные экскурсоводы разработали аудиогиды по Москве, а актеры, тележурналисты и радиоведущие озвучили их. Об этом сообщили на сайте столичной мэрии.
В аудиогиды включили рассказы о главных культурных объектах и архитектурных памятниках Москвы. Пользователи цифрового туристического сервиса Russpass смогут послушать увлекательные истории о жизни столицы и ее жителях, раскрыть городские секреты и узнать необычные факты о достопримечательностях. Всего доступно 50 бесплатных аудиоэкскурсий, которые записаны в удобном формате подкастов, их можно прослушать на любых гаджетах.
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Чтобы облегчить горожанам выбор экскурсий, их разделили на шесть тематических блоков: «Культура и искусство», «Парки и усадьбы», «Городской транспорт», «Легендарные места», «Вокруг и около Кремля» и «Москва: новый взгляд».
Посетители страницы с выбранной прогулкой смогут не только прослушать аудиозапись, но и получить подробную информацию о достопримечательностях, увидеть карту местности и фотографии.
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Туризм
Москва 2023
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