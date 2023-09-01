Общество 01 сентября 2023, 11:49 Новые аудиогиды для прогулок по Москве появились на сервисе Russpass Russpass составил подборку из 50 бесплатных аудиогидов для прогулок по Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Для пользователей сервиса Russpass профессиональные экскурсоводы разработали аудиогиды по Москве, а актеры, тележурналисты и радиоведущие озвучили их. Об этом сообщили на сайте столичной мэрии.

В аудиогиды включили рассказы о главных культурных объектах и архитектурных памятниках Москвы. Пользователи цифрового туристического сервиса Russpass смогут послушать увлекательные истории о жизни столицы и ее жителях, раскрыть городские секреты и узнать необычные факты о достопримечательностях. Всего доступно 50 бесплатных аудиоэкскурсий, которые записаны в удобном формате подкастов, их можно прослушать на любых гаджетах.

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Чтобы облегчить горожанам выбор экскурсий, их разделили на шесть тематических блоков: «Культура и искусство», «Парки и усадьбы», «Городской транспорт», «Легендарные места», «Вокруг и около Кремля» и «Москва: новый взгляд».

Посетители страницы с выбранной прогулкой смогут не только прослушать аудиозапись, но и получить подробную информацию о достопримечательностях, увидеть карту местности и фотографии.

Ранее школьников и студентов пригласили на онлайн-викторину о заводах Москвы.