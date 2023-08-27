Москва 27 августа 2023, 10:30 Москвичам рассказали о возрождении усадебных парков Мэр Сергей Собянин: за шесть лет в Москве благоустроили восемь усадеб Сайт мэра и правительства Москвы

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Специалисты продолжат работы по благоустройству бывших усадеб. Также город будет поддерживать в хорошем состоянии уже облагороженные территории, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Он подчеркнул, что возрождение усадебных парков — важная составляющая программы создания качественной городской среды. Поэтому за шесть лет благоустроили восемь московских усадеб.

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В частности, привели в порядок в усадьбе Грачевка заброшенный парк XIX века. Закончили благоустройство парка усадьбы Свиблово. Там появились газоны, цветники, детские площадки и спортивные зоны, а также велодорожки. В усадьбе Михалково очистили Головинские и Михалковские пруды, отреставрировали беседку, которая носит статус культурного наследия.

В парке усадьбы Люблино восстановили лодочную станцию. Построили теннисные корты, хоккейную коробку и создали зоны для воркаута. В парке «Покровское-Стрешнево» обновили экотропу, смотровую площадку и участок у родника «Царевна Лебедь».

На территории музея-заповедника Кусково очистили и углубили дно искусственных прудов, а вдоль берегов организовали настилы со смотровыми площадками. В парке усадьбы Богородицкое (Воронино) заменили часть покрытия дорожек на экологически чистое водопроницаемое покрытие — терравей.

Ранее власти анонсировали сентябрьскую программу фестиваля «Усадьбы Москвы». Гостей ждут театрализованные экскурсии, лекции и концерты.