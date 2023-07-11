Путешествия 11 июля 2023, 13:48 🌊Ныряем с головой в Черное море. Отдых в Крыму — семейный, активный, многогранный, наш Эксперт туризма Мкртчян: отдых в Крыму абсолютно безопасен, но попасть туда крайне сложно Женщина с бокалом вина на берегу Черного моря в Ялте / РИА «Новости»

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Крым каждый летний сезон принимает множество туристов со всей России. Некоторые беспокоятся, что отдых на полуострове может быть опасен, однако эксперты уверены: курортные города и поселки республики безопасны и многогранны, поэтому подойдут и для одиночного, и для семейного, и для активного отдыха.

Стоит ли ехать на отдых в Крым летом 2023 года

Преимущества и недостатки курортов Крыма

На сегодня в Крым можно добраться на поезде, машине или автобусе, так как аэропорт в Симферополе временно закрыт.

Поездка на авто сопровождается некоторыми сложностями, напомнила в разговоре с «360» руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь. В целях безопасности службы проводят тщательный сандосмотр, вследствие чего около Крымского моста может скапливаться множество машин.

Но по ценам Крым — одно из самых бюджетных направлений. Спрос на отдых там снизился из-за отсутствия авиасообщения, поэтому многие местные отели пустуют и вынуждены снижать стоимость.

Пассажиры из скорого двухэтажного поезда «Таврия» из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии. «Гранд Сервис Экспресс» запустил между Москвой и Феодосией ежедневный рейс / РИА «Новости»

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян подтвердил, что главный недостаток отдыха на полуострове — логистика. На июль и начало августа практически все билеты на поезда в Крым уже раскупили. Если планировать автомобильное путешествие, есть риск столкнуться с периодически возникающей пробкой у Крымского моста со стороны Кубани.

«Сам отдых в Крыму безопасный и очень плодотворный. Гораздо большая проблема — комфортно попасть в Крым. На данный момент это сделать мегасложно», — отметил собеседник «360».

Опасности в Крыму в 2023 году — обстановка в реальности

Прилеты БПЛА

Полностью обезопасить южные или центральные регионы России от провокации со стороны Украины — задача достаточно сложная, заявил «360» политолог и председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Однако системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Крыму работают постоянно. Поэтому в регионе, по словам эксперта, поддерживают высокий уровень безопасности.

«Я бы не сказал, что на уровне общества существуют какие-то панические или пораженческие настроения. На месте туристов из других регионов России я бы не боялся ехать в Крым на свой летний отдых», — подчеркнул он.

РИА «Новости»

Движение на Крымском мосту

В Крыму активно работает министерство транспорта. Региональное ведомство оперативно реагирует на вызовы в области транспортной обеспеченности и безопасности, добавил Мезюхо.

Недавнее перекрытие моста вызвано антитеррористическими учениями на объекте. Обо всех мероприятиях, связанных с Крымским мостом, предупреждают заранее в соцсетях и СМИ.

«Все-таки я призываю россиян доверять только проверенной информации. В основном какие-то негативные новости о Крымском мосте, пробках и перебоях движения исходят из украинских Telegram-каналов и пабликов», — предупредил политолог.

Автомобильная пробка на паромную переправу через Керченский пролив в Крыму. / РИА «Новости»

Дорожные заторы в районе моста, конечно, были и есть, согласился собеседник «360». Но по сравнению с пробками около паромной переправы в 2014 году это мелочи.

«Не стоит драматизировать пробки в силу погодных условий или учений на мосту. После происшествия на Крымском мосту провели определенные работы в плане обеспечения безопасности», — уточнил Мезюхо.

Есть ли инфекция в Черном море?

После разрушения Каховской ГЭС и появившихся опасений инфекции в Черном море специалисты по три раза в день берут пробы воды для проверки. Кандидат технических наук и геолог Станислав Завацки заявил «360», что течение зараженной воды почти не касается побережья Крыма.

Все ожидания и предположения по поводу холеры в воде Черного моря еще не подтвердили. После разрушения электростанции наибольший вред вода наносит речной и морской рыбам. Для человека вода абсолютно безопасна, поэтому можно спокойно купаться. Станислав Завацки

По его словам, в зоне риска находятся водоемы Украины, Румынии и Турции. Таким образом, опасаться нужно скорее гостям турецких курортов, а не туристам в Краснодарском крае и Крыму.

РИА «Новости»

Что нужно знать перед купанием

Хоть соленая морская вода обладает лечебными свойствами, иногда она может принести не удовольствие, а походы к докторам. В особенности это относится к людям с чувствительной кожей, рассказала врач высшей категории, дерматолог Лариса Алексеева.

«Лучше воздержаться от купания в море, если у вас микротравмы, порезы и укусы насекомых. Может появиться раздражение, присоединиться вторичная инфекция или аллергическая реакция. В идеале — сначала вылечиться на суше, а потом принимать соляные ванны», — пояснила собеседница «360».

Тем не менее полностью лишать себя удовольствия искупаться не стоит. Если у вас незначительная рана, перед заходом в море можно обработать ее антисептиком.

Не стоит забывать и о кишечной инфекции, которую могут содержать естественные и искусственные водоемы.

Следует обратить внимание на ротавирусные и энтеровирусные инфекции. Такие недомогания — главная проблема летних отпусков. Лариса Алексеева

Дети — основная группа заражения ротавирусом на море. Алексеева рекомендовала родителям следить, чтобы ребенок не глотал воду во время купания. Один из главных препаратов в аптечке для семейного отпуска — энтеросорбенты.

Маленькие члены семьи пока не понимают, что им можно, а что нельзя. Поэтому, по словам врача, следует регулярно давать ребенку энтеропрепараты, чтобы избежать возможного заражения. Если ребенок уже достаточно взрослый, ему нужно объяснить, что от глотания воды в скором времени он будет чувствовать недомогание и каникулы будут испорчены.

РИА «Новости»

Опаснее ли в Крыму, чем на зарубежных морских курортах?

Граница с Украиной

Эксперты в сфере туризма рекомендовали выбирать курорты подальше от Украины — Феодосию и Судак. Хотя, по словам Ансталь, туроператоры сегодня и не предлагают туристам города, которые могут быть опасны.

Вице-президент АТА Мкртчян в беседе с «360» также выделил Коктебель, Керчь и Ялту — туда можно спокойно ехать на отдых. Единственное, о чем предупредил эксперт: не стоит останавливаться на ночлег около военных объектов.

Катер береговой охраны во время празднования 98-го Дня рождения Международного детского центра «Артек» в Крыму / РИА «Новости»

Есть ли в Черном море акулы и кого стоит опасаться

После недавнего проишествия в Египте, где акула в очередной раз напала на человека, люди начали относиться к купанию в море с особой осторожностью. Красное море действительно кишит хищниками и ядовитыми морскими обитателями, которые могут навредить: акулами, скатами, барракудами, муренами и многими другими.

Черное море в этом плане намного спокойнее. В крымских морских водах обитают только два вида акул: акула-катран и кошачья акула. В длину они могут достигать одного метра, но вероятность встретить этих рыб у солнечных пляжей побережья крайне мала.

Куда большую опасность представляют другие небольшие подводные жители. По мелководью в некоторых местах перемещаются морские ерши — колючие рыбы с ядовитыми плавниками. Обитают они на каменистой местности, где много водорослей. Поэтому если вы предпочитаете «гулять» по морскому дну, то делайте это исключительно в аквашузах — специальных коралловых тапочках.

Википедия

К августу и вплоть до конца сентября в Черном море много медуз. По большей части это животное безобидное, но около побережья Крыма водятся представители семейства корнеротов.

Этот вид легко узнать: они довольно большие, а щупальца напоминают кроны деревьев. Сами по себе медузы неядовитые, но полученный от них ожог принесет мало удовольствия отдыхающим.

Корнерот на морском дне возле мыса Меганом в Крыму / РИА «Новости»

Отдых в Крыму — 2023: рекомендации для туристов

Экстремальные и семейные виды отдыха в Крыму

Для экстремального, активного и подвижного отдыха вице-президент АТА посоветовал выбрать города в западной части Крыма. Мкртчян отметил мыс Тарханкут, село Оленевку и косу Беляус.

Для семейного отдыха идеально подойдут такие города, как уже упомянутые Судак и Феодосия. Ялта, по словам эксперта, — молодежный город, но в теории там можно организовать и отдых с детьми.

Отдыхающие прогуливаются по набережной в Судаке / РИА «Новости»

Руководитель турагентства Go Travel Ансталь в качестве примера экстремального отдыха привела подвесные мосты на горе Ай-Петри. Вершины привлекают не только профессиональных скалолазов, но и обычных туристов, которые не боятся пройтись по такому захватывающему дух маршруту.

«К активному виду отдыха можно также отнести мотокросс по гористой местности и парапланы — прыжки с гор с парашютом. В целом любой экстремальный и активный отдых в Крыму есть, и он очень интересный», — поделилась собеседница «360».

Туристы идут по веревочной лестнице между зубцами горы Ай-Петри в Крыму / РИА «Новости»

Как поехать в Крым: самостоятельно или через туроператора?

В 90% случаев планирование отпуска в Крым через турагентов — намного дешевле, нежели самостоятельная организация отдыха.

«Такой отдых получится спокойнее и комфортнее, когда вы знаете, что за ваш отпуск ответственность несет турагентство. Предположим, вы приехали на поезде в Симферополь, а вам нужно в Ялту или Евпаторию. Таксисты будут драть три шкуры за такую поездку. Естественно, намного лучше, когда вам заказали готовый трансфер от туроператора», — заявил Мкртчян.

Отдыхающие плавают на доске для саб-серфинга на праздновании Дня молодежи в бухте Капсель / РИА «Новости»

Стоимость играет не последнюю роль в планировании отпуска. Самостоятельное путешествие может быть дешевле, но оно имеет много подводных камней.

«Вы можете заселиться в частном секторе у какой-то бабушки Зины в мини-отельчике без документов. Она вас чем-то накормила, вы отравились. Но с чем вы пойдете в Роспотребнадзор, если нелегально проживаете у нее?» — задался вопросом вице-президент АТА.

Если же заселяться через турагента в гостиницу, риск отравления ниже, добавил Мкртчян.

РИА «Новости»

Когда лучше ехать в Крым: какие месяцы

Так как в этом сезоне в Крыму нет столь большого потока туристов, отдых в курортных городах будет комфортнее, чем обычно.

Летний сезон на полуострове, как правило, означает пляжный отдых, подчеркнула Ансталь. Но крымские города привлекают туристов не только сидением на лежаке или водным аттракционами, поэтому ранние весна и осень — тоже отличное время для поездки.

«В эти сезоны в Крыму живописные виды с разноцветными горами. Осенью и весной в республике самая оптимальная погода: комфортная температура и теплое море», — уточнила руководитель турагентства.

РИА «Новости»

Альтернативы отдыха в Крыму: где еще можно отдохнуть в России летом 2023 года

Если рассматривать альтернативные морские курорты, то первое, что приходит на ум, — города Краснодарского края. Однако в России можно прекрасно провести время и без моря. Многие туристы, по словам Ансталь, выбирают такие направления, как Дагестан, Калининград и Казань.

Большой спрос приходится на более удаленные уголки нашей страны — Алтай и Байкал. Руководитель турагентства выделила Кавказ, назвав его «самой интересной альтернативой Крыму».

«На Кавказе, как и в Крыму, много гор и необычайно красивые пейзажи. Почти во всех кавказских республиках есть оздоровительные и лечебные центры. И примечательно, что стоимость таких поездок очень демократична», — рассказала эксперт.

Высокогорное озеро Мзы в Абхазии. / РИА «Новости» Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х. Г. Шапошникова. / РИА «Новости» Чохские террасы в Гунибском районе в горах Дагестана. / РИА «Новости» Высокогорное озеро Мзы в Абхазии. / РИА «Новости» Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х. Г. Шапошникова. / РИА «Новости»

В свою очередь, вице-президент АТА Мкртчян, помимо живописных российских направлений, отметил Республику Абхазию. Отдых там не будет превышать крымскую ценовую категорию.

Другие же курорты России, по его словам, выйдут этим летом путешественникам в копеечку. К таким направлениям эксперт отнес Анапу, Геленджик и Сочи.