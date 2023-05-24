Москва 24 мая 2023, 20:14 От Питера до Астрахани. Куда можно отправиться из Москвы на теплоходе Куда можно отправиться по воде из Москвы: от Петербурга до Астрахани Unsplash

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Речные прогулки — необычный и увлекательный вид путешествия. Можно отправиться в круиз на теплоходе на несколько дней или недель, а можно попасть из одного города в другой всего за пару часов. Цены на тур зависят от времени путешествия и класса круизного.

Однодневные речные прогулки из Москвы

Самые популярные круизы — однодневные. Они занимают от пары часов и подходят для тех, кто хочет успеть полюбоваться Москвой и окрестностями за небольшое время.

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Туристам покажут либо саму столицу, либо ближайшие к ней города. В некоторых круизах отдыхающие смогут спуститься на берег в одной или нескольких точках, чтобы погулять в новых местах и поближе все рассмотреть.

Unsplash

1. Химкинское водохранилище

Продолжительность тура: один час.

Средняя стоимость: от 400 рублей.

Отправление: с Северного речного вокзала, каждый день с мая по сентябрь, с 11:30 до 20:30.

Гостей ждет часовая речная прогулка по акватории Химкинского водохранилища. Теплоход пройдет по каналу имени Москвы, а также недалеко от плавучих экспонатов музейного комплекса ВМФ.

РИА «Новости»

2. Маршрут «Серебряный бор»

Продолжительность тура: 50–55 минут.

Средняя стоимость: от 250 рублей.

Отправление: ежедневно с причала «Троице-Лыково».

Теплоход обогнет остров Серебряный Бор. Путешественники смогут увидеть с теплохода Троицкую церковь, Живописный мост и часть Краснопресненского проспекта.

Живописный мост / Unsplash

3. Круиз по Москве-реке

Продолжительность тура: от одного часа.

Средняя стоимость: от 600 рублей.

Различные компании предлагают сотни круизов по Москве-реке. Экскурсия длится от одного часа, за это время гостям покажут все главные достопримечательности города, в том числе:

— Кремль;

— собор Василия Блаженного;

— храм Христа Спасителя;

— парк Горького;

— Воробьевы горы;

— стадион «Лужники»;

— высотку на Котельнической набережной.

Стартуют такие туры с разных набережных в столице. Благодаря большому выбору всегда можно подобрать удобный маршрут. На одних теплоходах есть возможность купить еду и напитки, на других питание включено в стоимость билета.

Некоторые компании предлагают прогулки с аудиогидом. Это поможет более полно насладиться красотой объектов, узнавая их историю.

Unsplash

4. Круиз в Жостово

Продолжительность тура: шесть-восемь часов.

Средняя стоимость: 1950 рублей для взрослых, от 400 рублей для детей.

Отправление: с Северного речного вокзала, с апреля по ноябрь, по выходным дням.

Во время этого круиза гости не только доплывут до Жостова на теплоходе по живописному участку канала имени Москвы и через Клязьминское водохранилище, но и смогут посетить Жостовскую фабрику, известную декоративной росписью металлических подносов, а также погуляют в окрестностях музея.

РИА «Новости»

5. Круиз в «Бухту радости»

Продолжительность тура: восемь часов.

Средняя стоимость: от 590 рублей для детей и от 1890 рублей для взрослых (электронные билеты стоят дешевле, чем на причале).

Отправление: с Северного речного вокзала, с апреля по октябрь по праздникам и выходным.

Пляж «Бухта радости» находится на берегу Пироговского водохранилища в деревне Сорокино Мытищинского городского округа. Теплоход пройдет по маршруту Северный порт — Ленинградский мост — Химкинские мосты — Химкинский лес — канал имени Москвы — Клязьминское водохранилище — причал «Бухта радости».

На пляже гости пробудут четыре часа — этого достаточно, чтобы позагорать и искупаться. Затем они вернутся к Северному речному вокзалу на том же теплоходе.

Pxhere

Туристические маршруты из Москвы на несколько дней

Популярностью пользуются и более продолжительные круизы. Они могут занимать от двух (например, выходные) до 14 дней (полноценный отпуск).

С Северного и Южного речных вокзалов можно отправиться в круиз более чем по 30 городам страны. В их числе — Санкт-Петербург, Ярославль, Казань, Нижний Новгород, Астрахань, Ростов-на-дону, Волгоград, Плес, Череповец, Углич и Кострома.

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1. «Московская кругосветка»

Продолжительность тура: неделя.

Средняя стоимость: от 30 тысяч рублей.

Отправление: с Северного речного вокзала.

Во время недельного путешествия пассажиры смогут посетить более 10 крупных туристических центров, в том числе Углич, Ярославль, Кострому, Плес, Нижний Новгород, Муром, Рязань. Теплоход отправится с Северного речного вокзала, а вернется на Южный.

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы» / Telegram

2. «Северная Венеция»: Москва — Санкт-Петербург

Продолжительность тура: семь дней.

Средняя стоимость: 42 тысячи рублей.

Отправление: с Северного речного вокзала.

По пути в Северную столицу теплоход пройдет по маршруту Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Сортавала — Петербург с остановками в каждом пункте.

В стоимость входят трехразовое питание, размещение в каюте, культурная программа и экскурсии, а также оздоровительные услуги. Теплоход не возвращается обратно в Москву, для этого надо покупать отдельный тур.

РИА «Новости»

3. Москва – Ростов-на-Дону

Продолжительность тура: 11 дней.

Средняя стоимость: от 97 тысяч рублей.

За время путешествия теплоход пройдет через Углич, Кострому, Нижний Новгород, Тольятти, Хвалынск, Балаково, Саратов, Волгоград и станицу Романовскую в Ростовской области, а затем доберется до Ростова-на-Дону. В каждом месте будут стоянка и экскурсия.

В стоимость туда в одну сторону включены: трехразовое питание, экскурсионное обслуживание, аниматоры для детей и развлечения для взрослых — от настольного тенниса до солярия на свежем воздухе.

Pxhere

4. Москва — Астрахань

Продолжительность тура: от девяти до 20 дней.

Средняя стоимость: от 40 до 98 тысяч рублей.

Количество остановок во время круиза зависит от числа дней и стоимости тура.

Во время 20-дневного путешествия теплоход пройдет по маршруту: Углич — Кострома — Городец — Нижний Новгород — Казань — Самара — Усовка — Волгоград — Астрахань — Никольское — Волгоград — Саратов — Самара — Ульяновск — Чебоксары — Нижний Новгород — Городец — Ярославль — Мышкин, а затем вернется в столицу.

РИА «Новости»

5. «По есенинским местам»: Москва — Рязань

Продолжительность тура: пять дней.

Средняя стоимость: от 40 тысяч рублей.

Отправление: с Южного речного вокзала.

Теплоход пройдет по маршруту Константиново — Рязань — Коломна с возвращением в Москву. В стоимость входят размещение в каюте, трехразовое питание, экскурсии и развлекательная программа на борту теплохода.

Коломна / Unsplash

Памятка отправляющимся в круиз

Лучшее время для круиза из Москвы

Прогулки на теплоходе из российской столицы разрешены с апреля по октябрь. Однако все зависит от места, которое путешественник хочет посетить.

Если речь идет о северных направлениях, стоит отдать предпочтение летним месяцам. К тому же именно летом туристические компании предлагают больше всего маршрутов.

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На что обратить внимание при выборе круиза

Важно понимать, что именно входит в стоимость путевки. Некоторые туры включают в себя трансфер до теплохода из города отправления, а некоторые — нет. Это нужно учитывать, чтобы не опоздать и не пропустить путешествие. Приезжайте заранее, лучше всего — за два часа до отправления.

Стоит задуматься и о питании на борту. Во время одних туров кормить будут в формате шведского стола, а в других — по меню. Важный пункт, если у путешественника аллергия на какой-то продукт или ему предписана специальная диета.

Также лучше обратить внимание на то, вернется ли теплоход в Москву либо последняя остановка будет в другом городе. В противном случае под конец отпуска можно оказаться в одном из регионов — возможно, без денег, если ни в чем себе не отказывать во время отдыха.

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Уделить внимание нужно и выбору каюты, ведь жить в ней придется на протяжении всего путешествия. Поэтому подумайте заранее, нужна одноместная каюта или ее можно разделить с друзьями либо незнакомыми попутчиками.

Советуем заранее подумать о развлечениях в пути между остановками — особенно для детей. На разных теплоходах предусмотрена своя культурная программа, в том числе аниматоры, но она не длится круглосуточно. Поэтому в багаж стоит положить книгу, настольные игры или другие вещи, которые помогут разнообразить досуг.

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Что взять с собой в круиз

1. Документы:

— паспорт;

— путевку или билет на круиз;

— страховой медицинский полис.

2. Одежда

Все зависит от того, куда именно направляется теплоход и как долго продлится путешествие. Не стоит упаковывать с собой весь гардероб, но и сильно ограничивать количество смен одежды тоже не надо.

Заранее узнайте, есть ли в каюте халат, тапки и полотенца, чтобы зря не занимать место в чемодане. А вот зубную щетку и пасту точно нужно взять.

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3. Наличка и банковская карта

4. Мобильный телефон с зарядным устройством

Также стоит положить с собой PowerBank, чтобы зарядить телефон даже вне судна. И наушники — тогда вы не будете мешать остальным пассажирам своей музыкой.

5. Аптечка

На борту будет аптечка, а во время остановок можно сходить в аптеку на суше, но на всякий случай можно взять все необходимые лекарства с собой. Особенно тем, кто принимает рецептурные или редкие препараты, которых может не быть у экипажа.

Не стоит забывать о пластырях, антисептике и средствах от морской болезни.

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6. Солнечные очки и зонт

Эти вещи пригодятся в зависимости от погоды. Также стоит захватить головной убор.

7. Развлечения

Книги, ноутбук, настольные игры, игрушки для детей, раскраски, кроссворды или любые другие вещи, которые помогут убить время.

8. Многоразовая бутылка для напитков

Unsplash

Что не нужно брать с собой в водный тур

Многие вещи уже есть на теплоходе, поэтому везти их с собой не имеет смысла. Например:

— фен;

— постельное белье;

— теплые пледы и одеяла;

— утюг;

— шампунь, гель, мыло.