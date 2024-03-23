Эксклюзив 23 марта 2024, 01:45 «Мама осталась там». Женщина пропала после теракта в Crocus City Hall Мужчина рассказал, что не может связаться с пришедшей в Crocus City Hall матерью Телеканал «360»

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Среди тех, кто был на концерте группы «Пикник» в Crocus City Hall, была семья Никиты Г. В беседе с «360» молодой человек рассказал, что не знает, где сейчас находится его мать и что с ней.

На концерт пошли супруги Г. и их дочь Мария. По словам Никиты, с отцом все в порядке, а сестра попала в больницу с ранением лодыжки.

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«Там был мой отец, моя сестра и мама. Про маму на данный момент я ничего не знаю. С отцом все в порядке, сестра в больнице. <…> Врачи сказали, что все нормально», — пояснил молодой человек.

Он добавил, что у матери с собой был телефон — женщина не отвечает на звонки.

«[Мама] осталась там, я не знаю, что с ней. <…> Там началась суматоха, они разделились, я ничего не знаю про мать», — поделился собеседник «360».

В Минздраве Московской области уточнили, что пострадавшими при теракте в концертном зале числятся 145 человек, из них девять — в крайне тяжелом состоянии. Погибли, по предварительным данным, 40.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что госпитализировали 115 человек, состояние 60 медики оценивают как тяжелое.