23 марта 2024, 01:36
«Огненный вихрь». Появились новые кадры пожара в Crocus City Hall
Появились новые кадры пожара в Crocus City Hall
Новые кадры пожара в Crocus City Hall появились в распоряжении «360». Оператор отметил, что пламя похоже на огненный вихрь.
«В данный момент идет какой-то огненный вихрь. Здание может сложиться как карточный домик», — прокомментировал оператор.
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На кадрах видно, как пламя закручивается и устремляется вверх, огнем охвачено все здание.
На горящий торговый центр сбросили более 160 тонн воды с пожарных вертолетов. Площадь возгорания составила почти 13 тысяч квадратных метров.
Пожар в Crocus City Hall начался после стрельбы, которую открыли неизвестные вечером 22 марта. Жертвами теракта стали минимум 40 человек, еще около 100 пострадали, сообщили в ФСБ.
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Стрельба в Crocus City Hall
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