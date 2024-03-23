23 марта 2024, 02:23
В больницу Химок на вертолете доставили пострадавшего при теракте в Crocus City Hall
В Химки на вертолете доставили пострадавшего при теракте в Crocus City Hall. Кадры его транспортировки на вертолете оказались в распоряжении «360».
На видео винтокрылая машина приземлилась у медицинского учреждения. О состоянии пострадавшего информации нет.
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Минздрав Московской области опубликовал список получивших какие-либо травмы или ранения при теракте. В него включили 147 человек, в том числе детей. Их госпитализировали в больницы Красногорска, Одинцова, Москвы, Долгопрудного и Химок.
По информации министерства здравоохранения России, среди пострадавших — пять детей. В тяжелом состоянии 60 взрослых, за амбулаторной помощью обратились свыше 30 человек.
Стрельба в Crocus City Hall началась вечером 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям, пришедшим на концерт группы «Пикник». Погибли, предварительно, 40 человек. Случившееся квалифицировали как теракт. СК уже завел уголовное дело.
Стрельба в Crocus City Hall
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