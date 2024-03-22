Происшествия 22 марта 2024, 23:21 Россия потребует от ООН решительного осуждения теракта в Crocus City Hall Захарова: Россия требует от ООН решительно осудить теракт в Crocus City Hall

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Россия требует осуждения со стороны ООН теракта в Crocus City Hall, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Слова дипломата привело РИА «Новости».

В своем Telegram-канале Захарова указала ранее, что МИД получает сейчас звонки из разных стран мира от простых граждан с соболезнованиями в связи с трагедией в концертном зале. Люди решительно осуждают этот кровавый теракт, подчеркнула она.

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«Сейчас, как заявили российские власти, все силы брошены на спасение людей. Все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление!» — написала представитель министерства.

Отдельно она обратила внимание на заявление офиса генсека ООН, где заявили об опечаленности после сообщений о случившемся в Красногорске.

«Опечален? Стрельбе? Это драка в тире, что ли?» — возмутилась Захарова.

По последним данным ФСБ, жертвами теракта в концертном зале стали 40 человек, более 100 пострадали.