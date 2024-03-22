Важное 22 марта 2024, 22:03 Лукашенко выразил соболезнования в связи с терактом в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил свои соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи со случившимся в Crocus City Hall. Об этом сообщили в МИД Республики.

Лукашенко заверил, что напавшие на Crocus City Hall будут установлены и наказаны.

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Во внешнеполитическом ведомстве республики отметили, что произошедшее является чудовищным актом, который не может иметь никаких оправданий.

«Мы с глубокой болью следим за происходящим в Москве. Этот чудовищный террористический акт не может иметь оправданий», — заявили в МИД Белоруссии.

Вечером 22 марта в Crocus City Hall на концерте группы «Пикник» произошла стрельба. После этого в здании начался пожар, произошло обрушение кровли. По предварительным данным, жертвами случившегося стали более 10 человек, еще около 50 получили ранения. Люди бежали в панике с места случившегося.